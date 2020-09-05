إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمدينة كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور متولي حسن رئيس الوحدة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدمياط.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في نطاق مركز كفرالبطيخ تضمنت حالتين في قرية جمصة لتعديات على أملاك الدولة، على مساحة ٢٣٠ مترًا و١٢٠ مترًا، وتم إزالة تشوينات مخالفة بقرية الرياض عبارة عن سور مبني بالمخالفة.





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وفي قرية اللضامين، جرى إزالة حالة تعدٍ على جزء من الطريق العام، على مساحة ٤٠ مترًا، وتحررت المحاضر القانونية للمخالفين.





تأتى الحملة في إطار حملات الإزالة التى تشنها محافظة دمياط بإشراف كلا من الدكتورة منال عوض محافظ واللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط، لازالة كل أوجه التعديات على أراضي الدولة داخل نطاق المحافظة.