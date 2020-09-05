برلماني: استئناف الرحلات بين مصر وروسيا بداية جادة لاستعادة السياحة العالمية

رحب النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، بعودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام خمسة أشهر منذ مارس الماضى، بسبب جائحة كورونا مؤكدا انها بداية جادة لعودة السياحة العالمية لمصر بصفة عامة وللمناطق والمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر.





وأعتبر " الكورانى " فى بيان له ، اصدره اليوم عودة الرحلات بين مصر وروسيا بانها دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو فى مختلف المجالات وايضا علاقات الصداقة بين الرئيس الكبيرين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى بوتين.





ووجه النائب محمد الكورانى ، التحية والتقدير للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى على النجاح الكبير الذى حققه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأحداث تطوير وتحديث شاملين لجميع المطارات المصرية وتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الوقائية المطبقة طبقا لاعلى المعاير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين.





كما وجه النائب محمد الكورانى التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على جهودهما الكبيرة والناجحة فى تطبيق جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير جميع الإمكانيات فى توفير جميع وسائل النجاح لراحة جميع سياحة العالم واستمتاعهم بجمال المناطق السياحية والاثرية على مستوى محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر بصفة عامة ومدينتى شرم الشيخ والغردقة بصفة خاصة.





واكد ان نجاح " فودة " و " حنفى " كان بشهادة جميع سياح العالم الذين توافدوا خلال الفترة الماضية، واشادوا بجهود مصر فى استقبالهم وحثهم على زيارة مصر للاستمتاع بجوها الجميل وشواطئها الخلابة.





جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاثة رحلات اسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف فقط بواقع 3 رحلات اسبوعية للقاهرة و 2 لكل من دبى وفالينا.