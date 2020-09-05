دار دون للنشر تطرح رواية الهامس في الظلمات لـ هوارد لافكرافت

طرحت دار دون للنشر والتوزيع رواية "الهامس في الظلمات لأبو أدب الرعب العالمي هوارد لافكرافت من ترجمة الكاتب الشاب عمر إبراهيم.





قال المترجم عمر ابراهيم إن "الترجمة للاڤكرافت مرهقة، رغم أن معظم أعماله قصيرة، لكن ما يجعلها متعبة للمُترجم هي اللغة. لغة لاڤكرافت دسمة، مليئة بالتشبيهات والاستعارات التي لا يتسنى للقاريء فهمها بسهولة".





وأضاف أنه "يصعب على المترجم أيضا ألا يحافظ على الجماليات، لأنها إن غابت، يفقد العمل مذاقه اللاڤكرافتي الخاص. وهنا تكمن الصعوبة؛ في ضرورة الاحتفاظ بجماليات اللغة كما هي، وفي الوقت ذاته إيصالها للقاريء العربي بصورة مناسبة لا تقلل منها، ولا تجعلها غريبة".





ويقول الناشر في غلاف الكتاب إنه تم تصنيف لافكرافت بأنه أبو أدب الرعب في العالم.. إذ بدأ كتابة قصص وروايات الرعب مبكرا جدا، وكان ملهما لجيل كبير من كتاب الرعب في أمريكا والعالم.





وتميزت كتابة لافكرافت بالغرابة والخيال وتعد رواية "الهامس في الظلمات" واحدة من سلسلة الروايات النادرة التي كتبها ولم تترجم وتنتشر بشكل واسع.. إذ تعد الرواية واحدة من أوائل روايات الرعب الملهمة والهامة والمختلفة.





وهوارد فيليبس لافكرافت (20 أغسطس 1890- 15 مارس 1937)، كاتب أمريكي للخيال الغريب وخيال الرعب، غزير الإنتاج قوي التأثير في مجتمع الكتابة للرعب والخيال العملي.





ولد لافكرافت في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، وقضى معظم حياته داخل نيو إنجلاند.





وفي عام 1913 كتب رسالة نقدية لمجلة اللب أدت في النهاية إلى مشاركته في خيال اللب. خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، كتب ونشر قصصا ركزت على تفسيره لمكانة الإنسانية في الكون.. تضمنت هذه القصص أيضا عناصر عجائبية تمثل الهشاشة المدركة لمركزية الإنسان.





وكان لافكرافت في مركز مجموعة كبيرة من المؤلفين تعرف باسم «دائرة لافكرافت".. واستطاعت تلك المجموعة كتابة قصص شاركوا تفاصيلها فيما بينهم بشكل متكرر.