السويدي: الحكومة قادرة على تنفيذ تكليفات السيسي بعد تحويل 320 ألف سيارة من بنزين إلى غاز

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصفة خاصة، قادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ملف تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعى.





وقال "السويدي" فى بيان أصدره اليوم، السبت، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات المهندس ناصر، أمين رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات، بأن هناك أسبابا كثيرة تدفع المواطن لتغيير سياراته للغاز بدلا من البنزين، أولها التوفير لأن سعره أرخص، كما أنه يقلل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، وأن الحديث عن تأثر الموتور باستخدام الغاز غير صحيح، وأن البعض قام بإزالة "تانك" البنزين، وأن تسير السيارة باستخدام الغاز مباشرةً، وأنه لا يوجد أي ضرر من تحويل السيارة من الغاز للبنزين أثناء السير بها.





وأشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد المهندس ناصر أمين أنه سيتم تركيب "مقدم شرار" وهي قطعة يتم تركيبها هدفها القيام بمهام أكثر كفاءة من البنزين كما أن هناك عنصر أمان كبير ففي حالة وجود أي تسريب يقوم "بلف الأسطوانة" بالتوقف مباشرة وأن تلك الأسطوانات هي الأكثر أمانا منذ بدء استخدام الغاز منذ 25 سنة وهناك 320 ألف سيارة في مصر حولت من بنزين لغاز وخلال عام 2020 تم تحويل حوالي 25 ألف سيارة.





وأشار إلى أن هذه التصريحات تشجع أصحاب السيارات على تحويلها من العمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين؛ خاصةً أن تحقيق هذا الهدف سوف يعمل على توفير المليارات من الجنيهات لصالح الدولة، كما أن الحكومة وضعت خطة رائعة للطبقة المتوسطة من مالكى الطرازات القديمة للسيارات حيث يحصل على قرض ميسر لشراء سيارة جديدة وتحويلها إلى الغاز وأن كل السيارات يمكن تحويلها الآن بلا استثناء.



