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برلمان

نائب: الإرهابية وقطر وتركيا أصيبت بالجنون بعد نجاحات مصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:36 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية والنظام القطرى ممثلا فى أمير الدم والإرهاب، تميم بن حمد، والنظام التركى الإرهابى ممثلا فى السلطان المعتوه رجب طيب أردوغان أصيبوا بالهوس والجنون، وهم يرون الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق المزيد من النجاحات والمشروعات القومية الكبرى.

وقال "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم، السبت، إن مثلث الإرهاب والدم والعار جماعة الإخوان الإرهابية وتميم بن حمد ورجب طيب أردوغان منذ نجاح الثورة العظيمة والخالدة والتاريخية 30 يونيو عام 2013 وهم مصابون بالجنون والهوس ولأهم لهم سوى قيامهم بآلاف المحاولات الفاشلة ليس لإسقاط النظام المصرى ولكن إسقاط مصر وتفكيك مؤسساتها وتناسوا أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية والذين يتعدى عددهم الـ 100 مليون مصرى هم عبارة عن مشروع شهيد من أجل دفاعهم عن مصر وتقديم أرواحهم شهداء للدولة المصرية وقائدها المقاتل البطل الرئيس السيسى وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها.

وأضاف النائب محمد عبد الله  زين الدين، أن مصر قدمت للعالم كله تجربة ناجحة وغير مسبوقة فى قدرتها على الاستمرار فى معركة البناء والتعمير والتنمية الشاملة وفى نفس الوقت مكافحة الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد. 

وأشار إلى أن مصر نجحت فى المسارين معا فهى تشهد ويشهد معها العالم كله الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى يفتتحها الرئيس السيسى على الهواء مباشرة وفى نفس الوقت تشهد ويشهد العالم كله نجاح الصقور والبواسل وأبطال القوات المسلحة والشرطة فى تصفية رؤوس والخلايا الإرهابية فى كل مكان داخل مصر لتخليصها من رجس ودنس الارهاب والارهابيين.

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