100 جرار وصلت حتى الآن.. وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة..فيديو

استقبل اليوم الفريق مهندس، كامل الوزير وزير النقل بميناء الاسكندرية الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة باجمالي 30 جرار وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، بتكلفة إجمالية 602.05 مليون دولار للصفقة التي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.





وقال وزير النقل أنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على اعلى مستوى للمواطن المصري





وأضاف أن هذه الجرارت الجديدة يتم تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها و جعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على ارض الواقع.





وأشار إلى أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.





وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، والذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد.





وأشار إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.





وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم التعاقد على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – وتصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار، وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).





وأضاف وزير النقل أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشري في السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة حيث يتم إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب في الخارج مع الشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة كما يتم إنشاء ورش متخصصة في كل نوع من انواع الوحدات المتحركة مثل ورش التبين المتخصصة في تاهيل وإصلاح جرارت GE حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف خبراء هذه الشركات العالمية وبأيدي المهندسين والعمال والفنيين





ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعيين 150 مهندس بالسكة الحديد تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وتم التصديق على تعيين 150 مهندس آخرين وكذلك تعيين1000فني وعامل وهو مالم يكن يحدث قبل ذلك وهو مايدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشري في السكة الحديد





وأضاف أنه يتم تطوير كافة عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكي ننقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024.



