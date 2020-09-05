الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مؤسس صفحة شاومينج الأصلي

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام.





وقضت بمعاقبة مؤسس الجروب، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.





وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يعمل بسلسلة مطاعم شهيرة.





وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.





وقالت مصادر إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس، لهذا الغرض، جروبات على تطبيق تليجرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهم والقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.