AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ مؤسس صفحة شاومينج الأصلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام.

وقضت بمعاقبة مؤسس الجروب، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يعمل بسلسلة مطاعم شهيرة.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع، وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والنيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وقالت مصادر إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس، لهذا الغرض، جروبات على تطبيق تليجرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهم والقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من غشنا فليس منا.. حرب على عصابات بـ الغش إتجمعنا وشاومينج ثانوية عامة.. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا الإمتحانات.. والداخلية تغلق جروبات واتس آب

تأجيل محاكمة شاومينج الأصلي لجلسة ١٦ أغسطس

ترشيحاتنا

الجميلة اللي متتقلدش.. لأول مرة نانسي زيدان تجسد شيرين رضا.. شاهد

أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة

بعد إهدائه هاتفا من الذهب.. محمد رمضان: شكرا صديقي خليفة

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

هل تأثم من أجهضت طفلها لعيوب خلقية؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها