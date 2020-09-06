برلماني يطالب المواطنين باتباع إرشادات الصحة العالمية لمواجهة كورونا

قال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن تفاوت عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بين الارتفاع والانخفاض؛ نتيجة لابتعاد المواطنين عن اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.





وأشار البعلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إلى أن بعض المواطنين بدأوا يشعرون أن فيروس كورونا انتهى، ولذلك بدأوا يتخلون عن اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته.





وشدد عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، على المواطنين، باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أهمية ارتدائهم للكمامات فى المصالح الحكومية وأماكن التجمعات.





واختتم: فى حالة إلتزام المواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ستتراجع الإصابات حتى تصل إلى صفر.