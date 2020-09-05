بتهمة استغلالهم في التسول وتجارة الأعضاء.. ننشر التحقيقات مع المتهم بخطف 5 أطفال بمصر القديمة

كشفت جهات التحقيق، أن المتهم بخطف 5 أطفال من الشارع بمنطقة مصر القديمة، على علاقة ببعض الأطباء ويقوم باستدراج الأطفال المتسولين من الشارع بحجة أنه سيمنحهم فرص عمل ثم يقوم بعرض البعض منهم على الأطباء بغرض أخذ أعضائهم والبعض الآخر يعمل في التسول لحسابه.







وتبين أن المتهم استدرج خمسة أطفال "ثلاثة بنات وولدين" من أحد الحدائق العامة بالمنيل، وذهب بهم الى مكان يخصه، واتفق معهم على العمل في الشارع لحسابه، وكان ينوى عرضهم على أحد الأطباء لاستغلالهم، وتم اكتشاف أمره قبل ذلك، وألقي القبض على المتهم، الذى أقر بارتكابه الواقعة، وجار تحديد باقي المتهمين.

كما أمرت النيابة بإيداع الأطفال داخل دور رعاية لكونهم أحداث.





وكانت قد أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بخطف ٥ أطفال من الشارع واستغلالهم في أعمال التسول بمنطقة المنيل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الخطف والاتجار في البشر واستغلال الأطفال.





كما أمرت النيابة عرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان من أن تعرض الأذى أو إجراء أي عمليات جراحية أو غيرها من انتهاكات.





بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمه تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لمجموعة من الأطفال لديه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبصحبته الأطفال، وحرر محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بما تقدم.