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محافظات

تعافي 30 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل بالغربية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت  مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن  شفاء 30 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات المحافظة وتحويلهم للعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم الصحية ، وتلقيهم الرعاية الكاملة .

 وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المصابين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحات والتحاليل إيجابية موضحا أن الفترة العلاج استمرت 14يوما بالمستشفيات، وتحولت إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وشدد وكيل الصحة بالغربية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، للحد من عودة انتشار فيروس كورونا في الفتره الجارية.
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