صدرت فى توقيتها الصحيح.. عبد المحسن سلامة: صندوق مصر السيادي من القرارات الهامة.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: إن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادى كان من القرارات الهامة التى صدرت فى توقيتها الصحيح .





وأوضح " سلامة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، أن مصر تتوسط ترتيب الدول التى دشنت صندوق مصر السيادى بالمرتبة 44.





وأشار عبد المحسن سلامة ، إلى أن النرويج تتصدر ترتيب الدول التى أسست صندوق مصر السيادى تليها الصين ثم إمارة أبو ظبى .





وتوقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن مصر خلال فترة قصيرة مقبلة ستكون من العشرة الأوائل بترتيب الدول بتأسيس الصناديق السيادية .



