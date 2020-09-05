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صدرت فى توقيتها الصحيح.. عبد المحسن سلامة: صندوق مصر السيادي من القرارات الهامة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:19 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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شيرين عادل
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام: إن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادى كان من القرارات الهامة التى صدرت فى توقيتها الصحيح .

وأوضح " سلامة " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية  MBC  مصر 2،  أن مصر تتوسط ترتيب الدول التى دشنت صندوق مصر السيادى بالمرتبة 44. 

وأشار  عبد المحسن سلامة ، إلى أن النرويج تتصدر ترتيب الدول التى أسست صندوق مصر السيادى تليها الصين ثم إمارة أبو ظبى . 

وتوقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،  أن مصر خلال فترة قصيرة مقبلة ستكون من العشرة الأوائل بترتيب الدول بتأسيس الصناديق السيادية . 

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