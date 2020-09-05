43 اجتماعا.. تعرف على إنجازات لجنة دفاع البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، تقريرها عن مجمل نشاطها خلال دور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة 43 اجتماعا بإجمالى عدد ساعات "79 ساعة" لمتابعة الأحداث الداخلية التى تؤثر على الأمن القومي ودراستها.









وذلك من خلال مناقشة مشروعات الإصلاح الإداري التى تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومتابعة آفاق التنمية فى سيناء، والمشروعات القومية فى محور قناة السويس، وخطط الدولة لتنمية المناطق الحدودية "حلايب وشلاتين"، ومناقشة محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومناقشة ضوابط حماية أراضي الدولة والإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية حول إدراك الأحكام الجنائية أو محوها من الحاسب الآلي.









وأيضا متابعة جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية وانعكاسها على التنمية المجتمعية والمقترحات المطروحة لحلها والمهام النيابية المحالة للجنة من المجلس، والتي تمثلت في:





أولا: بالنسبة لمشروعات القوانين: 21 مشروع قانون خلال 14 اجتماعا بإجمالي عدد ساعات 28 ساعة، ثانيا: طلبات الإحاطة: تمت مناقشة عدد "1" طلب إحاطة خلال اجتماع واحد استمر لمدة ساعتين وتمت كتابة مذكرة بشأنه للعرض على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثالثا: اتفاقيات دولية: تمت مناقشة اتفاقية دولية واحدة، وأيضا تمت مناقشة ما يخص وزارتي الداخلية والإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدوله للعام المالي 2020/ 2021، حيث تم عقد 2 اجتماع بإجمالي 4 ساعات.









الزيارات الميدانية: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر ثلاث زيارات ميدانية قام بها أعضاء اللجنة وبعض أعضاء مجلس النواب من اللجان المختلفة على النحو التالي: زيارة قيادة الدفاع الجوي، قيادة الجيش الثالث الميداني، إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.









وأ يضا شاركت لجنة الدفاع والأمن القومي فى لقاءات مع عدد من الوفود، أولا: لقاء دكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حيث شمل اللقاء تبادل الرؤى حول مهام المجلس واللجنة وشئون النواب وأدار الدكتور علي عبد العال حوارا هادفا ردا على تساؤلات أعضاء اللجنة، ثانيا: لقاء مع ميهاي شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا بالقاهرة، ثالثا: لقاءات لرئيس اللجنة خارج القاهرة "الأردن ورومانيا"، رابعا: قامت اللجنة باستقبال وفد لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي بقيادة جوناثان لورد.









وأيضا شاركت اللجنة فى حضور اجتماعين باللجنة العامة خلال دور الانعقاد الخامس، وكذلك حضور اللجان المشتركة لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية مع بعض اللجان النوعية منها "لجنة الإدارة المحلية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاتصالات، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة الشباب والرياضة".