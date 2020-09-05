شرايين الأمل.. ماذا يحدث في شرق القاهرة

على مدى عشرات السنوات، عانت المحاور المرورية داخل العاصمة، كذلك عانت من الإهمال وعدم الصيانة، ما تسبب في حوادث كثيرة، وهدر أموال طائلة نتيجة عدم الصيانة وإنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين، حيث قلت القدرة الإستيعابية للطرق بها في ظل وجود شبكة لم يتم تطوريها من زمن وفي ظل أحجام مرورية كثيفة ومتزايدة كان يبلغ متوسط الكثافة 7000 مركبة في الساعة وخلال الذروة 12000 مركبة.
تكليفات رئاسية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حلول جذرية للتخفيف على المواطنين من أهالي القاهرة حيث تم تطوير 6 محاور رئيسة بالاستفادة من المسطحات غير المستغلة من الجزر الوسطى وخطوط المترو بإجمالي أطوال 200 كيلو مترو بالإضافة لأنشاء 40 عمل صناعي لتحرير التقاطعات مع جميع المحاور، وأن الفكرة من تصميم وتخطيط وتطوير شبكة الطرق في القاهرة هي تنفيذ محاور حرة لنقل الحركة منها لكافة أنحاء الجمهورية.
تغير وجه العاصمة المروري
نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركات الوطنية، في تحقيق التغيير الحقيقي للعاصمة، حيث شهدت المحاور المرورية داخل القاهرة وعلى أطرافها، عملية إنشاءات كباري ومحاور مرورية جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة أغلب المحاور الرئيسية، مما ساهم في تحقيق جزء كبير من السيولة المرورية التي لا تشهدها القاهرة من قبل.
وقد قامت الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات الوطنية، القيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين.
إنشاء محاور وكباري جديدة في العاصمة
قامت الشركات الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنهاء وتنفيذ عدد من الكباري في القاهرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة عشرات الطرق المهمة داخل العاصمة، مما أسهم في تحقيق السيولة المرورية.
كما أشرفت الهيئة الهندسية على تطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القاهرة - بلبيس، وكوبرى الطريق الداعم للطريق الدائرى تقاطع طريق السويس الصحراوى، ومطلع كوبرى الفنجرى الجديد على طريق النصر، وكوبرى محور الشهيد، وكوبرى أبوزيد خضر، وأخيرًا المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بطول 1 كم من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو.
زيارة الرئيس لمواقع العمل
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولات أسبوعية في مواقع العمل المختلفة، لمتابعة العمل بنفسه، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المواقع المختلفة لحماية المهندسين والفنيين للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كما يتابع الرئيس بنفسه معدل سير العمل في المشروعات التي تتم داخل العاصمة.
محاور مرورية متنوعة
تم إنشاء مجموعة من الكباري في منطقة مصر الجديدة "المرحلة الأولى والثانية والثالثة"، كذك في منطقة مدينة نصر، فيتم العمل حاليا على إنشاء 5 كباري ورفع كفاء الطرق المحيطة بها ، ستعمل على تخفيف الاختناق المروي المشهورة بها تلك المناطق، كذلك تم إنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة الهايكستب وكوبري "مدينتي 3 والشروق 3"، وكباري جاردينيا، وكوبري المشير أبو غزالة، وكباري محور الطوارئ، وكوبري تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وكباري تقاطع محور محمد نجيب مع طريق القاهرة - العين السخنة.
محاورهامة تم افتتحها ساهمت في تغير الحركة المرورية في العاصمة.
أولا: محور "النزهة - الميرغني - الخليفة المأمون" بطول 12 كيلو
يشمل 5 كباريس "الحجاز - الجلاء - السبع عمارات - الميرغني – العروبة".
ثانيا: محور"أبو بكر الصديق - تحيا مصر" بطول 18 كيلو مترا
يشمل 8 كباري "ألماظة - سفير - المحكمة - ابن الحكم - الحلمية - المطرية - عمر المختار- الأميرية".
ثالثا: محور "الطريق الدائرى - جوزيف تيتو" طريق النصر بطول 21 كيلومترا
يشمل 7 كباري "يوسف عباس - الطيران - عباس العقاد - المشير ابو غزالة - الصاعقة - جوزيف تيتو".
رابعا: توسعة وتطوير طريق "القاهرة - السويس الصحراوي" بطول 46 كيلومترا
يشمل 6 كباري "الجيش - جاردينيا- طريق الداعم - القاهرة الجديدة - حديقة الأسرة - الشروق".
خامسا: محور" الفريق إبراهيم العرابي" بطول 13.5 كيلومتر
يشمل 5 كباري "جمال عبد الناصر - مصطفى كامل - الطوارئ - طريق بلبيس".
سادسا: افتتاح محور "روكسي - رمسيس" وواحد كوبري مشاة.