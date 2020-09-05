شرايين الأمل.. ماذا يحدث في شرق القاهرة

إنشاء محاور وكباري جديدة في العاصمة

كما أشرفت الهيئة الهندسية على تطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القاهرة - بلبيس، وكوبرى الطريق الداعم للطريق الدائرى تقاطع طريق السويس الصحراوى، ومطلع كوبرى الفنجرى الجديد على طريق النصر، وكوبرى محور الشهيد، وكوبرى أبوزيد خضر، وأخيرًا المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بطول 1 كم من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو.





زيارة الرئيس لمواقع العمل

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولات أسبوعية في مواقع العمل المختلفة، لمتابعة العمل بنفسه، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المواقع المختلفة لحماية المهندسين والفنيين للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كما يتابع الرئيس بنفسه معدل سير العمل في المشروعات التي تتم داخل العاصمة.