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فن

رانيا ملاح تتعرض لوصلة غزل من جمهورها بسبب هذه الصورة.. شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رانيا ملاح على الصورة قائلة " Morning "، وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات التي شمل بعضها على عبارات غزل كالآتي :

إيه العسل ده - قمر - مشاء الله - يجمالو

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يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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Morning 🤍💙

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