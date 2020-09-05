لتفوقه العلمي.. أمانة المرأة المركزية بمستقبل وطن بأسيوط تكرم بائع الفريسكا

كرمت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن بأسيوط، الطالب إبراهيم عبد الناصر راضي رجب من أبناء محافظة الإسكندرية الحاصل على 99.6 % بالثانوية العامة والمعروَف إعلاميا باسم "بائع الفريسكا"، وذلك لتفوقه وإيمانا بالدور المجتمعي للحزب.





وقامت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المراة المركزية والمشرفة على أمانات المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظات أسيوط وبني سويف وأسوان بتكريم الطالب إيمانا بدورها في المشاركة المجتمعية ومسئولياتها تجاه الشباب والفتيات ودعمهم وتحفيزهم بتكريم أوائل الثانوية العامة بناء علي توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتعليمات المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام ورعاية كاملة من المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط.





وقالت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المراة المركزية إن ذلك التكريم لأوائل الثانوية العامة ومنهم الطالب إبراهيم "بائع الفريسكا" يأتي تأكيدًا على اعتزاز دور أمانة المرأة المركزية بالجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة ورعاية النوابغ والمتفوقين دراسيًا.





وحرصت الدكتورة عبير فاروق على تكريم من حصل من الطلاب على ترتيبات متقدمة من أوائل الجمهورية الذين أعلن عنهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومنهم الطالب إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا وسط أسرته وعائلتة في حضورهم.





وأعربت خلال لقائها عن شعورها بالفخر بتواجدها معه ومع أسرتة حيث إنه من المتفوقين وطالبتة بمواصلة التفوق والمثابرة لتحقيق حلمه ليكون أفضل أطباء مصر في المستقبل مثل الدكتور مجدي يعقوب وإن يحافظ على فرائض الصلاة ويتقرب إلى الله حتى يستطيع تحقيق هدفه.





وأكدت أن أمانة المرأة المركزية برئاسة الدكتورة رشا رمضان النائبة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والفتيات وبالذات في مجال التعليم والمساهمة في خلق جيل من القادة الذين لديهم شعور بالانتماء والمشاركة في المجتمع.





وأضافت الدكتورة عبير فاروق مراد أن سياسة التعليم في مصر بدأت مراحل التطوير وأن التعليم هو المعيار الأساسي لتقدم الأمم وأنه هو الأساس الفعلي لكي تكون الدولة الحديثة متقدمة بين مصاف الدول تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأعرب الطالب إبراهيم وأسرته عن تقديرهم واحترامهم لدور الدكتورة عبير فاروق مراد لما قدمته من تقدير معنوي ومجهودها لهذا التكريم الذي اضفى عليهم الفرحى وعلى أسرهم بعد أن تواصلت معهم لتنفيذ هذا التكريم.