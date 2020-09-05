ضبط 41 كرتونة خمور منتهية الصلاحية بالأقصر





وشنت مباحث التموين بالأقصر، بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة طيبة حملة مكبرة لضبط الأسواق، وذلك بناء على تعليمات اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، واللواء طارق يحي مدير المباحث الجنائية.





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وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "م . ع" ٣٩ سنة مسئول مخازن شركة مشروبات كحولية بمدينة طيبة الجديدة لقيامه بالتلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية لـ ٤١ كرتونة مواد كحولية .





تحرر محضر بذلك وجار عرض المتهم على النيابة لتولى التحقيقات.





وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة لحين إصدار قرار بإعدامها.

نحجت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، فى ضبط 41 كرتونة خمور منتهية الصلاحية.