جنة بين أحضان الطبيعة.. شاهد سحر وادي جبال بسانت كاترين

منطقة وادي جبال بسانت كاترين تعتبر جنة الطبيعة الخلابة، حيث تنتشر بها مزارع الفاكهة واشجار اللوز والتوت والعنب، بالإضافة للأعشاب الطبيعية والنباتات العطرية.





ويقصد عشاق السفاري منطقة وادي جبال لمشاهدة الكهوف الجبلية والمزارع، الومناظر الطبيعيىة الخلابة.





يقول الشاب محمد فتيح من المهتمين بسياحة السفاري إن منطقة وادي جبال من اجمل السفاري في سانت كاترين لانها مليئة بشلالات المياه والبحيرات والسدود التي ساعدت في انتشار المزارع الطبيعية .





ونصح فتيح عشاق السفاري باصطحاب دليل بدوي اثناء رحلة السفاري حتي لا يتعرضوا لمخاطر ضل الطريق اثناء العودة .





واضاف الشيخ موسي ابو الهيم رئيس جمعية الادلة البدوية إن سانت كاترين مليئة بمناطق السفاري رائعة الجمال مثل وادي جبال والتلعة وجبل عباس ووادي الأربعين، مشيرا إلي المنطقة مازلت بكر وواحة للاستجمام .





وشهدت مدينة سانت كاترين انتعاش في السياحة الداخلية خلال الصيف بعد تدفق السياحة الداخلية والذين جاءوا بحثا عن الاستجمام الطقس المعتدل الذي تشتهر به المدينة.





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