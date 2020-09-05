AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طالبتهم باتباع تعليمات السلطات المحلية.. السفارة السعودية تحذر رعاياها فى اليابان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:39 م
سفارة المملكة العربية
سفارة المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميس رضا
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان من مخاطر إعصار haishen  المتوقع مروره غدًا، الأحد.


ودعت السفارة مواطنيها، إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، منوهة عبر حسابها على موقع «تويتر» إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ يمكن التواصل معها عبر الرقمين التاليين (09055833862)، و(0335895242).


وأوردت السفارة عددا من التعليمات للتعامل مع الأعاصير، تضمنت متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجود الشخص، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، والابتعاد عن المسطحات المائية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر.


وأوردت السفارة في تحذيرها أرقام الطوارئ في اليابان: الشرطة (110)، الدفاع المدني (119)، الإسعاف (119)، مشيرة إلى أنه في حال تعطل شبكة الاتصالات العامة جراء كارثة طبيعية، سيتم تلقائيا تفعيل شبكة (Wi-Fi) مجانية في المناطق المنكوبة تحت اسم (00000JAPAN) لاستخدامها في حالات الطوارئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان ترفع مستوى تحذير الطوارئ لأعلى درجة بسبب هطول الأمطار

تسريبات تكشف مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S7

كارثة طبيعية جديدة.. إعصار إسياس يهدد حياة المواطنين في فلوريدا.. صور

السفارة السعودية في الولايات المتحدة تحذر رعاياها من إعصار

بسبب إعصار أساياس.. تحذير مهم من سفارة السعودية لمواطنيها في أمريكا

لن يقترب منك الهاكرز.. أفضل 3 تطبيقات لتأمين أجهزة الواى فاى

ترشيحاتنا

هل عندما أقول اللهم صلِّ على سيدنا محمد مليون مرة تحسب مليون مرة؟.. علي جمعة يجيب

الدم بقى ميه.. طالب يقتل عمه بـ طعنة سكين بسبب خلافات العيلة

فيديو وصور مسربة لقصر ضخم داخل إحدى الغابات لـ أحدث ملياردير في هوليوود

حكم لمس الكلب بعد الوضوء.. نادية عمارة توضح

جوزي مظلوم| حكاية طبيب الغربية المتحرش.. اتهامات بالجملة وزوجته تدافع عنه

بالفيديو كونفرانس.. شطة: حسم مصير مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في الاجتماع القادم للكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور