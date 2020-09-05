طالبتهم باتباع تعليمات السلطات المحلية.. السفارة السعودية تحذر رعاياها فى اليابان

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان من مخاطر إعصار haishen المتوقع مروره غدًا، الأحد.









ودعت السفارة مواطنيها، إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، منوهة عبر حسابها على موقع «تويتر» إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ يمكن التواصل معها عبر الرقمين التاليين (09055833862)، و(0335895242).









وأوردت السفارة عددا من التعليمات للتعامل مع الأعاصير، تضمنت متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر وجود الشخص، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، تأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، والابتعاد عن المسطحات المائية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر.









وأوردت السفارة في تحذيرها أرقام الطوارئ في اليابان: الشرطة (110)، الدفاع المدني (119)، الإسعاف (119)، مشيرة إلى أنه في حال تعطل شبكة الاتصالات العامة جراء كارثة طبيعية، سيتم تلقائيا تفعيل شبكة (Wi-Fi) مجانية في المناطق المنكوبة تحت اسم (00000JAPAN) لاستخدامها في حالات الطوارئ.