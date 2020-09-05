AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مستورد صافى للغذاء.. أستاذة اقتصاد توضح موقف الدول الأفريقية الأكثر تضررا بأزمة كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:50 م
د غادة البياع أستاذ
د غادة البياع أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية
Advertisements
أمينة الدسوقى

قالت الدكتورة غادة البياع أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إنه خلال أزمة وباء الإيبولا بإفريقيا ظهر دور القطاع الاهلي وخاصة أن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي قليل وبالتالى المنظومة الصحية لم تسطع مواجهة هذه الأزمة الأمر الذي ادي إلى دعم قطاعات أهلية للمنظومة الصحية فى أفريقيا.


وأضافت البياع خلال ندوة نظمها موقع صدي البلد حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد أفريقيا، إن الدول الأفريقية الأكثر تعرضا وتأثر بالأزمة الصحية لفيروس كورونا هى الدول التى تعانى من نقص فى الأمن الغذائي، فضلا عن الدول التى لديها مشكلات مرتبطة بالصراعات الإقليمية وبالتالي توجد بها معسكرات لاجئين وهو ما يؤدي لضعف الخدمات الصحية الضعيفة وقلة فرص وصول المياه النظيفة.


اقرأ أيضا: بسبب فيروس كورونا .. نيجيريا ترجئ استئناف الرحلات الدولية لـ 5 سبتمبر


وأكدت البياع أن دول أفريقيا تعاني من ضعف فى الإنفاق العام الموجه للمنظومة الصحية وضعف عدد الأسرة والرعاية الصحية، لافتة إلى أن الدول الإفريقية التى تعد مستورد صافى للغذاء وليس لديها القدرة على  إنتاج الغذاء ستكون أكثر عرضة للتأثر بتداعيات كوفيد 19 وخاصة مع توقف حركة التجارة الذي يؤدي إلى حالة من التضخم فى الأسعار.


وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن أفريقيا من قبل فيروس كورونا تعاني من مشكلات اقتصادية حيث أن معدل النمو الحالي مدعوم بزيادة أسعار النفط وبمجرد انخفاض اسعار النفط، فإن أفريقيا تعاني مرة أخرى.


وأشارت البياع إلى أن معدلات النمو كانت غير كافية للحد من الفقر أو البطالة وخاصة أنه 29 مليون شاب يخرج لسوق العمل سنويا.


واكدت البياع أنه قبل أزمة كورونا كان هناك توجه لوجود اقتصاد عالمي بديل وهو اقتصاد أكثر إقليمية، مطالبة الدول الأفريقية الاهتمام بالسوق القارية الحرة وزيادة التجارة البينية والاعتماد المتبادل فى الاستثمار حيث أن كل ذلك يقلل من ارتباطها بالاقتصاد العالمي الذي يؤدى إلى الصدمات الاقتصادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهدد بأزمة في الغذاء.. موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو شرق أفريقيا

فى مهب الريح.. أكبر اقتصادات إفريقيا يعاني بسبب كورونا

أستاذ اقتصاد: ظهور وباء كورونا في الصين كان له تداعيات على أفريقيا.. صور

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

أستاذ اقتصاد: ديون أفريقيا ستزداد بسبب كورونا.. والصين طرحت نفسها كمنقذ للقارة.. صور

ترشيحاتنا

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

هل عندما أقول اللهم صلِّ على سيدنا محمد مليون مرة تحسب مليون مرة؟.. علي جمعة يجيب

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

جوزي مظلوم| حكاية طبيب الغربية المتحرش.. اتهامات بالجملة وزوجته تدافع عنه

أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور

بتصميم خيالي.. طرح مرسيدس mercedes s class 2021 رسميا.. صور