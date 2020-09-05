طه: استلام الجرارات الأمريكية الجديدة بتكلفة 602 مليون دولار.. تفاصيل

قال المهندس محمد طه، مدير مشروع توريد 110 جرارات سكك حديد، إن قيمة العقود التى أقامتها شركة النقل العام جميعها فى تلك الفترة فى حدود حوالى 602 مليون دولار.









وأضاف "طه"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة الآن بصدد توريد الجرارات الجديدة، والتى تعتبر جرارات أمريكية ، لافتا إلى أنه تم وصول الدفعة العاشرة اليوم، وباقى الدفعة الحادية عشرة والثانية عشرة، والتى من المحتمل أن تصل فى فبراير 2021.









وأوضح أنه يتم تدريب المهندسين المصريين على يد خبراء من الأجانب لكيفية التعامل مع الجرارات الجديدة، متابعا أنه كان يوجد بعض الفنيين والمهندسين الذين سيتم سفرهم إلى الخارج، إلا أن كورونا أوقفت ذلك.









وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إنه فى إطار خطة تطوير الدولة لهيئة النقل العام تم التعاقد على 150 أتوبيسا تعمل بالغاز، ومنها 20 أتوبيسا مكيفا، مشيرا إلى أنه تم التفكير أن يكون هناك جزء مكيف وجزء غير مكيف ليكون للجمهور الاختيار.









وأضاف أن الهيئة تشمل جميع مدن القاهرة والكبرى والجيزة وصولا إلى بنها وجميع أطراف القيوبية، لافتا إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة تم الإقرار على أن تكون الأتوبيسات بالغاز الطبيعى.