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فن

13 سبتمبر.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في السعودية يوم 13 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر"، خاصة أغنيته الأخيرة "أماكن السهر".

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة".

و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".

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