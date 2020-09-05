السعودية تسجل تعافي 779 حالة من كورونا و791 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 779 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة.





ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم إجراء 50.010 فحوص مخبرية دقيقة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5.364.471 فحصا مخبريا حتى الآن.





ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.