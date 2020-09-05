أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تصلح 6 ثغرات جديدة في تطبيقها.. و4 خطوات لتعطيل ميزة بـ فيسبوك تستنزف باقتك

يضم هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، العديد من التطبيقات التي قمت بتنزيلها ولكن لم تستخدمها مطلقًا إلى جانب الألعاب التي لعبتها لمدة أسبوعين قبل التخلي عنها، حيث من السهل عليك تحميل التطبيقات غير ضرورية على هاتفك وعدم حذفها.