أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب تصلح 6 ثغرات جديدة في تطبيقها.. و4 خطوات لتعطيل ميزة بـ فيسبوك تستنزف باقتك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قامت خدمة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، بإصلاح 6 ثغرات أمنية بتطبيق التراسل التابع لها لم يتم الكشف عنها سابقا، وكشف عن تلك المشكلات من خلال موقع إلكتروني جديد هدفه الإفصاح عن الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيق، والذي يعد جزءًا من جهد الشركة لتكون أكثر شفافية مع 2 مليار مستخدم.
كشفت بعض التسريبات السابقة، التي ظهرت حول هاتف Redmi Note 10، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن هاتف شاومي القادم سيعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 820 من إنتاج ميدياتيك، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.
لاحظ بعض مستخدمي موقع فيسبوك Facebook ، مؤخرا، أنه يمكنهم مشاهدة قصص إنستجرام Instagram، الخاصة بهم مباشرة، من داخل تطبيق الشبكة الاجتماعية الرئيسي.
أصدرت شركة سامسونج Samsung ، مؤخرا تحديثا لواجهة المستخدم One UI 2.5 لسلسلة هواتف Galaxy S10، والآن، بدأت تشكيلة Galaxy Note10، في الحصول على نفس واجهة المستخدم المخصصة لنظام أندرويد من سامسونج.
بدأت شركة TCL، بطرح هواتفها الذكية تحت شعار خاص يطلق لأول مرة هذا العام، والآن تتطلع إلى تكرار ذلك مع أجهزتها اللوحية، فقد كشفت الشركة الصينية عن جهازي TCL 10 TABMAX و KTABMID خلال مشاركتها بمؤتمر IFA 2020 ببرلين.
تستنزف مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيا على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك Facebook، وتويتر Twitter أو عبر الإنترنت بشكل عام، باقة الإنترنت الخاصة بك، عند بدأ تشغيل هذه التطبيقات.
يضم هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، العديد من التطبيقات التي قمت بتنزيلها ولكن لم تستخدمها مطلقًا إلى جانب الألعاب التي لعبتها لمدة أسبوعين قبل التخلي عنها، حيث من السهل عليك تحميل التطبيقات غير ضرورية على هاتفك وعدم حذفها.