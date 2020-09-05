إقامة الدعاوى عبر منصة مصر الرقمية على 3 مراحل.. نواب: خطوة جيدة لتسهيل وسائل التقاضي أمام المحاكم.. ويؤكدون: نحتاج إلى ضمانات لتطبيق المنظومة الجديدة على أرض الواقع

- برلمانى:

إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيحل مشكلة تأخر القضايا أمام المحاكم

- نائب:

إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية يمنع التزاحم أمام المحاكم

- نائب:

إقامة الدعاوى بمنصة مصر الرقمية سيسهل إجراءات التقاضى على المحامين والمتقاضين









أشاد عدد من النواب بما أعلنه المستشار عمر مروان وزير العدل، عن استهداف الوزارة إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل ، مؤكدين أن مصر تتجه لتطبيق منظومة التحول الرقمى، مما يسهل الإجراءات على المواطنين، مؤكدا أن إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيمنع التزاحم أمام المحاكم ، كما أشاروا إلى أنه سيمنع أيضا التزاحم أمام المحاكم.









فى البداية قال النائب احمد بدران البعلى ، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن إطلاق الدولة المصرية لمنظومة التحول الرقمى يعتبر بمثابة خدمة للمواطن فى كل المجالات.





وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيساهم فى حل مشكلة تأخر القضايا المنظورة أمام المحاكم ، مؤكدا أنها ميزة جيدة نشجعها.





وقدم وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الشكر للقيادة السياسية على مجهوداتها الكبيرة فى تطبيق منظومة التحول الرقمى.





من جانبه قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية على 3 مراحل تعد خطوة جيدة لتسهيل وسائل التقاضي أمام المحاكم.





وأشار "كامل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مصر تتجه لتطبيق منظومة التحول الرقمى، مما يسهل الإجراءات على المواطنين، مؤكدا أن إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيمنع التزاحم أمام المحاكم.





وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بوجود آليات لتنفيذ منظومة التحول الرقمى فى المحاكم، كما أننا نحتاج إلى ضمانات لتنفيذ ذلك حتى لا يكون هناك تلاعب، ويكون تطبيق التحول الرقمى من خلال مكاتب معينة تحصل على ترخيص بذلك.





بدوره قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية أمر إيجابى جدا بإعتباره سيسهل إ جراءات التقاضى ويلغى فكرة الطوابير والتى يدفع فيها المتقاضون رسوم أمام الخزنة ، مما يجعله يمر على أكثر من مكتب.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التحول الرقمى سيوفر على المحامين و المتقاضين اجراءات طويلة فى التقاضى ، مؤكدا أنه لو تم تعميمه سيكون مفيد جدا.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: كانت هناك تجربة سابقة فى إرسال المحاضر عن طريق الكمبيوتر من قسم الشرطة إلى النيابة وهو متبع فى الإسكندرية منذ عامين ، ونتمنى ان يتم تعميمه.





كان المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.





وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سوف يكون قريبا.





وتابع وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضى أون لاين فى المحاكم الاقتصادية قريبا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.





وأوضح المستشار عمر مروان أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي فيه بمحافظة بورسعيد، وقريبا سننتقل إلى باقى محافظات القنال تدريجيا.





وأشار إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على 3 مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.