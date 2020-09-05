نصائح تساعدك على مواجهة الجفاف في الصيف.. رقم 2 الأبرز

ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام يتسبب في الشعور بالإرهاق والتعب عند الخروج من المنزل خلال فترات النهار، بالإضافة إلى الإحساس بـ الجفاف، ولكن يمكننا باتباع بعض النصائح البسيطة تجنب مشاكل الجفاف.
1- شرب كمية كافية من الماء 8 أكواب على الأقل يوميا.
2- تجنب تناول السكريات المرتفعة، مثل: المشروبات الغازية، والحلويات المصنعة بالسكر الأبيض.
3- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
4-تجنب إهمال شرب الماء أثناء التمارين الرياضية.
5- ضرورة الحد والتقليل من المشروبات المدرة للبول، مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية الداكنة.