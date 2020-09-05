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مرأة

نصائح تساعدك على مواجهة الجفاف في الصيف.. رقم 2 الأبرز

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:37 م
مواجهة الجفاف في
مواجهة الجفاف في الصيف
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آية التيجي
ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام يتسبب في الشعور بالإرهاق والتعب عند الخروج من المنزل خلال فترات النهار، بالإضافة إلى الإحساس بـ الجفاف، ولكن يمكننا باتباع بعض النصائح البسيطة تجنب مشاكل الجفاف.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو تشعر بـ الجفاف، والإرهاق الشديد، وهو الأمر الذي يمكن ان يؤثر بالسلب علينا إن لم يتم التعامل معه بشكل جيد.

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أنه يمكن التغلب على مشكلة الجفاف الناتج عن الرطوبة تبدأ من اتباع بعض النصائح والعادات الصحية اللازمة للمحافظة على الجسم والبشرة بشكل عام، لذا سنقدم لكم 5 نصائح لتجنب الجفاف في درجات الحرارة المرتفعة، وتشمل:

1- شرب كمية كافية من الماء 8 أكواب على الأقل يوميا.

2- تجنب تناول السكريات المرتفعة، مثل: المشروبات الغازية، والحلويات المصنعة بالسكر الأبيض.

3- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

4-تجنب إهمال شرب الماء أثناء التمارين الرياضية.

5- ضرورة الحد والتقليل من المشروبات المدرة للبول، مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية الداكنة.

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