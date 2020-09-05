موجز السوشيال ميديا| أحمد عيد يسخر من حكم الأهلي ووادي دجلة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:سخر الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، من حكم مبارة الاهلى و وادى دجلة، بسبب الغاء هدف نادى وادى دجلة فى النادى الاهلى بعد الرجوع الى تقنية الفار .شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.احتفلت الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر الفنان عمرو دياب مقطع قصير من أغنية "أماكن السهر"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".