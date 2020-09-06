برلماني: إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية يسهل إجراءات التقاضي

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، عبر منصة مصر الرقمية؛ أمر إيجابى جدا، بإعتباره سيسهل إجراءت التقاضى، ويلغى فكرة الطوابير والتى يدفع فيها المتقاضون رسوما أمام الخزنة؛ ويمرون على أكثر من مكتب.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التحول الرقمى سيوفر على المحامين و المتقاضين اجراءات طويلة فى التقاضى ، مؤكدا أنه لو تم تعميمه سيكون مفيد جدا.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: كانت هناك تجربة سابقة فى إرسال المحاضر عن طريق الكمبيوتر من قسم الشرطة إلى النيابة وهو متبع فى الإسكندرية منذ عامين ، ونتمنى ان يتم تعميمه.
وسبق أن أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد، عبر منصة مصر الرقمية، من خلال 3 مراحل.
وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سيكون قريبا.
وتابع وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضى أون لاين فى المحاكم الاقتصادية قريبا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضح المستشار عمر مروان أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي فيه بمحافظة بورسعيد، وقريبا سننتقل إلى باقى محافظات القنال تدريجيا.
وأشار إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على 3 مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.