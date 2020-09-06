برلماني: إقامة الدعاوى بـ منصة مصر الرقمية يسهل إجراءات التقاضي

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، عبر منصة مصر الرقمية؛ أمر إيجابى جدا، بإعتباره سيسهل إ جراءت التقاضى، ويلغى فكرة الطوابير والتى يدفع فيها المتقاضون رسوما أمام الخزنة؛ ويمرون على أكثر من مكتب.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التحول الرقمى سيوفر على المحامين و المتقاضين اجراءات طويلة فى التقاضى ، مؤكدا أنه لو تم تعميمه سيكون مفيد جدا.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: كانت هناك تجربة سابقة فى إرسال المحاضر عن طريق الكمبيوتر من قسم الشرطة إلى النيابة وهو متبع فى الإسكندرية منذ عامين ، ونتمنى ان يتم تعميمه.

