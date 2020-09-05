تنتشر في غرف تغيير الملابس.. خبير يشرح طريقة الكشف عن الكاميرات السرية

حذَّر الخبير الروسي رومان سولداتنكوف، مدير قسم الاقتصاد الرقمي بجامعة "سينرجي"، من حوادث تصوير الفتيات في غرف تغيير الملابس في بعض المحال ، فقد يكون صاحب المحل يقصد تأمين المكان من اللصوص أو التحرش بالفتيات من خلال تصويرهن في غرف الملابس.





وبحسب ما ورد في "potokmedia" ، توجد كاميرات للمراقبة بشكل سري في كثير من الأماكن، وقدم بعض النصائح للجميع عند دخول أي مكان؛ للتأكد من خلوه من كاميرات المراقبة .





وقال الخبير إنه يجب عند دخول أي مكان؛ توجيه عدسة الكاميرا ، مع تشغيل الكشاف الخاص بالهاتف، للأسقف والأماكن الضيقة في الأسقف العالية .





أوضح الخبير أن كشاف الهاتف سيظهر وجود كاميرا مراقبة صغيرة لأنها ستلمع في كاميرا الهاتف الموجهة إليها.