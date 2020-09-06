AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبر الإنترنت.. سياسيون واقتصاديون يناقشون مستقبل العالم العربي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
العالم العربي
العالم العربي
Advertisements
صدى البلد
يناقش خبراء الاقتصاد والعلوم السياسية أوضاع العالم العربي في 2020 وما بعدها، في منتدى سياسات المستقبل الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة المستقبل على مدار شهر كامل، بحضور العديد من أساتذة العلوم السياسية في مصر، بهدف فهم أعمق للقضايا التي تهم المجتمعات العربية وفي طرح حلول مناسبة لها. 

وتعقد الندوات عبر برنامج "زووم" للاجتماعات الافتراضية وذلك يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ساعة ونصف، على مدار شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الكلية.

يحاضر في المنتدى استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف، والدكتور علي الدين هلال العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد محيي الدين المبعوض الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور خالد أبو إسماعيل عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي "آسيا الاسكوا".   

ويدير جلسات المنتدى الدكتورة حنان قنديل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا والدكتور محمد مطاوع رئيس مركز الدراسات السياسية يجامعة المستقبل في الندوة الأولى، والدكتورة هدى ميتكيس رئيس قسم العلوم السياسية وأيضا الدكتور محمد مطاوع في الندوة الثانية، والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المسقبل في آخر ندوتين.

وتشمل الموضوعات التي يناقشها المنتدى، ندوة بعنوان رؤية للمشهد العربي الرهان، وأخرى حول الأوضاع الداخلية في العالم العربية، وثالثة حول الأوضاع والتحديات الاقتصادية في العامل العربي، ومحاضرة أخيرة يوم 27 سبتمبر بعنوان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستويات المعيشة والفقر والعدالة.

وأكدت الجامعة أن هذا المنتدى يسعى لتنفيذ ودعم الوصول لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: التحديات أمام العالم تحتم على الحكومات تحقيق الشفافية والمساءلة

ترشيحاتنا

مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

شاهد | تريزيجيه يصنع هدفا في فوز أستون فيلا على آرسنال

أنا مش رمضان صبحي عشان أبيع الأهلي.. رحاب جمعة نجمة سان جينيان الفرنسي: وفاة والدي أصعب لحظة في حياتي.. ولن ألعب في الزمالك.. حوار

الصحة العالمية توصي بتناول هذه المادة العلاجية للحالات الحرجة للتعافي من كورونا

توفير لقاح كورونا لعلاج المصريين.. مصر تجني ثمار مساعداتها الخارجية

لحظة اعتداء كويتيين على مصري أثناء عمله .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد

دراسة: صبغات الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة