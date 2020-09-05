بسكوتة الفتاة الطائرة.. موهبة خارقة تحلم بتصريح من المصنفات والوصول للعالمية.. فيديو

بسكوتة أو الفتاة الطائرة.. فتاة في عمر الـ 19 عام، أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد نشر فيديو لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء ربطها من شعرها وهي تحلق على المعازيم في إحدى الأفراح الشعبية.





وعلى الفور قام الأمن بالتحريات عنها حتى تبين أنها فتاة بالغة وليس قاصر كما يدعي البعض، وهي من عائلة كبيرة شهيرة بالايكروبات بمدينة المنصورة.





اتجه فريق عمل صدى البلد إلى منزل ميادة زكي الشهيرة بـ بسكوته، لإجراء حوار خاص معها، حيث وجد أن الفتاة تمتاز بخفة الظل، والقوام الرشيق، كما أنها حركاتها ليس بها رقصا أو عُرى، بل إنها موهبة، أو قوة خارقة على حد قولها.





بسكوتة واحدة من فريق كبير لسيرك جامبو القومي، والذي يكون مؤسسه الكابتن جمال الزيني وهو جد الفتاة، ومدير الفريق كابتن هاني الزيني، وهو المسئول عن حركات الفتاة الطائرة كما يدعي البعض.





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بدأت بسكوتة تهوى هذا الفن منذ نعومة أظافرها، عندما لمحت شقيقات والدتها بربط شعرهن للطلوع لعمل عروض في الأفراح، وبدأت تدريب لمدة أكثر من 6 شهور ثم بدأت بالاحتراف.





عائلة كبيرة في المقام لكنها بسيطة لا يهوى أفرادها سوى السيرك والحركات اللافته للأنظار في الافراح الشعبية في مدينتهم والقرى المجاورة، بل وصل فنهم إلى روسيا ايضا، حيث سافر أعضاء الفريق لأكثر من مرة لعمل عروض خارج البلاد.



