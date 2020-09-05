نمنومة.. شاهد | روعة المجسمات المصغرة بتفاصيل فنية دقيقة

قالت منى حنفي فنانة تشكيلية، إنها بدأت في عالم المصغرات والمجسمات من فترة ثم اتجهت الى تعليمها بشكل محترف ومهني وأطلقت على نفسها اسم "نمنومة".





وتابعت منى حنفي، خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنها تقوم بتصميم وتحديد الوان المجسم قبل تنفيذه "عشان متبقاش عشوائية"، وان هناك الكثير من الافكار تكون من قطع موجودة بالفعل ولكن بالحجم الطبيعي واشياء اخرى تكون مستواحاة من خيالها.





واضافت ان المواد الخام المستخدمة في عمل المجسمات تختلف ولكن الاكثر استخداما هو الخشب، مشيرة الى ان الوقت التي تستغرقه في المجسم يختلف حسب تفاصيل المجسم والقطع الموجودة به.





واكدت على ان اهم ما يميز فن المجسمات هو الدقة واخراج التفاصيل بشكل كأنها بالحجم الطبيعي.



