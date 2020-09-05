الداخلية: ضبط قضايا تهرب ضريبي وكهرباء ومواد بترولية بـ 9 مليارات و837 مليون جنيه فى شهر.. فيديو

تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها على مدار شهر حققت خلالها على العديد من النتائج الإيجابية.





ففى اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم ضبط 31 ألف و466 قضية تموينية وضبط 852 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 44 مكان لأنشطة تعليمية، وغلق 10846 محل ممخالف لقرار مواعيد الغلق، وضبط 71 ألف و241 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة.





ومجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم تم ضبط 37 ألف و442 قضية ، منها 608 قضيى بيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء ضبط خلالها 14 ألف و13 أسطوانة بةوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ مليون و891 ألف و755 جنيه، وضبط 109 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت مليون و82 ألف و624 لتر مواد بترولية تم تجميعا لبيعها فى السوق السوداء، بالاضافة الى ضبط 383 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بمضبوطات بلغت 191.873 طن سلع غذائية وتموينية، وضبط 45 قضية استيلاء على اموال الدعم بمضبوطات بلغت 88.33 طن سلع مدعمة متنوعة.





وفى مجال تحقيق الانضباط المروري تم ضبط 767 ألف و359 مخالفة مرورية متنوعه تضمنت تجاوز السرعة وقيادة تحت تأثير المخدر.





ونجح قطاع الأمن العام فى حملات ضد محلات الخردة والمسابك فى ضبط 84 قضية باجمالى 95 متهم بمضبوطات تجاوزت 9 أطنان.





وفى مجال قضايا التيار الكهربائي نجح الوزارة فى ضبط 316 ألف و610 قضية تضمنت سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد باجمالى متحصلات بلغ 212 مليون و447 ألف و382 جنيه.





وفى مجال قضايا التهرب الضريبي والاموال نججحت اجهزة الوزارة فى ضبط 6544 قضية بقيمة 9 مليارات و622 مليون و824 الف و378 جنيه، واخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





وفى مجال تأمين تنفيذ قرار ازالة التعديات على اراض الدولة والاراضي الزراعية وضبط المخالفين لقرار ايقاف اعمال البناء على المنازل الخاصة تم ضبط 4060 شخص لارتكابهم 3574 حالة تعديات متنوعة وعدد 1712 حالة مخالفة قرار ايقاف اعمال البناء، وتم احالتهم للنيابة العامة.