وكيل زراعة الغربية: تحويل المزارعين إلى جمعية مجاورة لصرف الأسمدة

شدد المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، على عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ، على متابعة الأسمدة في الجمعيات ، وضرورة توافرها ، وفى حاله عدم وجود اسمده بالجمعيه؛ يتم تحويل المزارعين الى جمعيه مجاوره ، لصرفها ، لحين إضافه أسمدة لها.









جاء ذلك اثناء اجتماعه مع مديري عموم المديرية ، ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية ، ومهندسي حماية الأراضي.





ووجه بالتطهير المستمر للمجارى المائيه سواء رى أو صرف ، ومتابعه عمليه التطهير من المشرف ومفتش القطاع و رئيس الوحده ومفتش الأراضى والمياه؛ حتى نضمن جوده التطهير ، مع ضروره إخطار المديرية بكل حالات التعدى منذ عام 2011 وحتى تاريخه ، بالنسبه للحالات التي لم يتم إزالتها والمحدده .





ونوه الى ضرورة التصدى لحالات التعدي فى الحال ، وازالتها ، وفى حاله تراخى اى مدير اداره فى التصدى لحالات التعدى؛ ستتم اقالته ، مع مراعاة ادخال الحصر مبكرا؛ حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة.



