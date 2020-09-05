وكيل زراعة الغربية: تحويل المزارعين إلى جمعية مجاورة لصرف الأسمدة

شدد المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على عموم المديرية ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية، على متابعة الأسمدة في الجمعيات، وضرورة توافرها، وفى حاله عدم وجود اسمده بالجمعيه؛ يتم تحويل المزارعين الى جمعيه مجاوره، لصرفها، لحين إضافه أسمدة لها.
جاء ذلك اثناء اجتماعه مع مديري عموم المديرية، ومديري الإدارات الزراعية والتعاونية، ومهندسي حماية الأراضي.
ووجه بالتطهير المستمر للمجارى المائيه سواء رى أو صرف، ومتابعه عمليه التطهير من المشرف ومفتش القطاع و رئيس الوحده ومفتش الأراضى والمياه؛ حتى نضمن جوده التطهير، مع ضروره إخطار المديرية بكل حالات التعدى منذ عام 2011 وحتى تاريخه، بالنسبه للحالات التي لم يتم إزالتها والمحدده .
ونوه الى ضرورة التصدى لحالات التعدي فى الحال، وازالتها، وفى حاله تراخى اى مدير اداره فى التصدى لحالات التعدى؛ ستتم اقالته، مع مراعاة ادخال الحصر مبكرا؛ حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة.
وأشار الى مراعاة التنسيق بين قسم الانتاج الحيوانى وقسم حمايه الأراضى بخصوص المعاينات التى تتم لاستخراج تراخيص تشغيل للمزارع، للتأكد من تاريخ التعدى بالنسبه للمبنى المستخدم كمزرعه، مع فتح سجل بالجمعيات التى تقوم بصرف اسمده لمزارعين حائزين بجمعيات أخرى، لإثبات عمليات الصرف بالسجل، لأنهم غير مدرجين بسجلات صرف الاسمده بها.