AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفنان المغربي هشام شبري يطلق أغنية «سطوب ولا كلمة»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:39 م
هشام شبري
هشام شبري
Advertisements
سعيد فراج
أطلق الفنان هشام شبري،على قناته الرسمية باليوتوب، وبمختلف منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات الوطنية، أغنيته الجديدة " سطوب ولا كلمة "وهي عبارة عن ديو غنائي جمعه بالفنانة "فايا"، من ألحان هشام شبري، وتأليف مشترك بينه وبين كاتب الكلمات عبد التواب ناير، حيث تكلف الأول بالكلمات باللغة الاسبانية والثاني بالكلمات بالمغربية،  أما التوزيع كان للموزع محسن إمغارن.

وصرح ابن مدينة مراكش أن الأغنية تحمل مجموعة من الرسائل النبيلة أهمها عدم تنغيص علاقاتنا العاطفية والإنسانية باللوم والعتاب، إذا أخطأ طرف على الطرف الأخر أن يسامح ويلتمس له العذر لتصل هذه العلاقة لبر الأمان، ولإيصال هذا المعنى، اعتمد هشام شبري لهجة مغربية بسيطة اختيرت بدقة، لتكون قريبة من المجتمع المغربي والعربي خاصة فئة الشباب .

وعبَّر هشام شبري عن سعادته بالأصداء الطيبة التي لقيها عمله الفني الجديد، والذي يعتبر السادس في مسيرته الفنية بعد كل من أغنية ''بكاني الليل''، ''مكتاب''، و''إحنا أولاد الوحدة''، وأغنية باللهجة الخليجية ''العيون'' وباللهجة المصرية ''كنت فاكر''.  

يشار إلى أن  هشام شبري كاتب وملحن ومغني ولد بمدينة مراكش ويعمل حاليا  أستاذ للتربية الموسيقية بنفس المدينة، ومكنه إلمامه الكبير بالموسيقى من تأليف وتوزيع أزيد من 100 معزوفة موسيقية، من بينها ''فراشة الحب''، ''أحلام''، ''ما بين الواحات''، ''زهرة إلى أمي''، نداء من السماء وغيرها.

وتميز هشام شبري  بأسلوبه الموسيقى الخاص سواء من حيث التلحين أو الغناء، حيث يميل إلى الأسلوب الطربي بالإضافة إلى أداءه مجموعة من الستايلات الموسيقية العصرية وكذا أغاني الراي.

وشارك هشام شبري في مجموعة من المهرجانات الوطنية، من بينها مهرجان الشباب والطفولة بالرباط، والمهرجان الدولي للرحل بزاكورة، ومهرجان احتفالية مراكش بالمسرح الملكي للمدينة،  وبعض الملتقيات الموسيقية العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفائز بجائزة أفريما.. حمزة الفضلي يطلق أحدث أغانيه الدرهم

ترشيحاتنا

إعلان مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 من الدوري انتظارا للموقف النهائي من بطولات كاف

الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة

رفضوا إبراهيم منير.. الخرباوي: الإخوان اتفقوا على مرشد سري متواجد في مصر.. فيديو

الدم بقى ميه.. طالب يقتل عمه بـ طعنة سكين بسبب خلافات العيلة

الجهاز الفني للأهلي يحدد هوية لاعبين سربا واقعة أزمة كهربا

الجوازات السعودية تعلن خطوة جديدة للسفر خارج البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور