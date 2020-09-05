تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه

يعاني الكثير من الأشخاص من الرهاب من الحيوانات، أي فوبيا من رؤية أي حيوان، ولكن كشف تقرير جديد عن تمرين بسيط يخلصك من فوبيا أو رهاب الحيوانات





وحسب موقع "express"، قد يكون الرهاب ناتجًا عن حادثة معينة أو صدمة سابقة ، ولكن يمكن أن يكون تمرين حركة العين البسيطة هو المفتاح للتغلب على أكبر مخاوفك.





لكن من أفضل الطرق للتغلب على مخاوفك؛ القيام بتمرين سريع لحركة العين. وقد يشعر الأشخاص المصابون بـ الفوبيا بالدوار وقد يرتفع معدل ضربات القلب لديهم،





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إليك خطوات التخلص من فوبيا الحيوانات :





1- حركة عينيك ببطء من اليسار إلى اليمين 3 مرات.





2- استمر في العمل وزد السرعة تدريجيًا، طوال الوقت، مع الاستمرار في تذكر الحدث الأصلي.





3- بعد بضع دقائق، توقف عن تحريك عينيك، والآن تخيل السيناريو مرة أخرى.





تُعرف هذه العملية باسم إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة (EMDR) ، وفقًا لمعالج هارلي ستريت، كريس جونز.





وأشار التقرير إلى عدم استخدام الأدوية عادةً لعلاج الرهاب ، ولكن يمكن استخدام بعض الأدوية لتخفيف أعراض القلق المصاحبة الرهاب هو أكثر أنواع اضطرابات القلق شيوعًا في المملكة المتحدة.