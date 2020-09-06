إنشاء مصنع تخليل بـ 4 ملايين جنيه .. بدء موسم جني الزيتون السيناوي والطلب العالمي يزداد

يبدأ أبناء محافظة شمال سيناء في جني ثمار الزيتون اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري، الذي يعتبر موسم خير وانتعاشه للأسر وخاصة المزارعين الذين يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم، فهو يعد من أهم المحاصيل التي يحرص المزارع السيناوي على زراعتها والاهتمام بها.





يقول المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المزارعين يعتمدون في زراعة الزيتون على الري بالمياه المالحة أو مياه الأمطار، خاصة أنها تقاوم ملوحة التربة أو المياه، ورغم أنه يحتاج بعض الأسمدة القوية والمبيدات.



وأضاف أن الزيتون يعتبر ثروة اقتصادية وبيئية وغذاء كاملا ويستخرج منه زيوت ذات فوائد صحية وغذائية، فهو لا يحتوى على الكولسترول المضر للقلب.



وأكد أن هذا المحصول له أهمية اقتصادية كبيرة لدى سكان القنطرة شرق والإسماعيلية بسبب الحصول على زيت الزيتون البكر الذي أصبح مطلوبا للتصدير للخارج.



كما تم البدء فى مشروع مصنع تخليل الزيتون بمدينة العريش، بطاقة 5 آلاف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية 4 ملايين جنيه.





وأكد المهندس عاطف مطر، أنه سيتم استلام نحو 200 طن زيتون يوميا، ليتم تخليلها فى المصنع.