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محافظات

إنشاء مصنع تخليل بـ 4 ملايين جنيه .. بدء موسم جني الزيتون السيناوي والطلب العالمي يزداد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
بدء موسم جني الزيتون
بدء موسم جني الزيتون السيناوي والطلب العالمي يزداد
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احمد صالح
يبدأ أبناء محافظة شمال سيناء في جني ثمار الزيتون اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري، الذي يعتبر موسم خير وانتعاشه للأسر وخاصة المزارعين الذين يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم، فهو يعد من أهم المحاصيل التي يحرص المزارع السيناوي على زراعتها والاهتمام بها.

يقول المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المزارعين يعتمدون في زراعة الزيتون على الري بالمياه المالحة أو مياه الأمطار، خاصة أنها تقاوم ملوحة التربة أو المياه، ورغم أنه يحتاج بعض الأسمدة القوية والمبيدات.

وأضاف أن الزيتون يعتبر ثروة اقتصادية وبيئية وغذاء كاملا ويستخرج منه زيوت ذات فوائد صحية وغذائية، فهو لا يحتوى على الكولسترول المضر للقلب.

وأكد أن هذا المحصول له أهمية اقتصادية كبيرة لدى سكان القنطرة شرق والإسماعيلية بسبب الحصول على زيت الزيتون البكر الذي أصبح مطلوبا للتصدير للخارج.

كما تم البدء فى مشروع مصنع تخليل الزيتون بمدينة العريش، بطاقة 5 آلاف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية 4 ملايين جنيه.

 وأكد المهندس عاطف مطر، أنه سيتم استلام نحو 200 طن زيتون يوميا، ليتم تخليلها فى المصنع.

وأشار مطر إلى أن عدد المعاصر الخاصة بالزيتون، تصل إلى 13 معصرة فى سيناء، يتم من خلالها عصر ما يقرب من %60 من إجمالي المساحات المنزرعة بالزيتون، التى قدرت العام الحالي بما يقرب من 25 ألف فدان.

وأوضح أن نسبة الـ %40 الباقية يتم تخليلها فى المصنع، مشيرا إلى أن ان مديرية الزراعة تواصلت مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن توفير فرص تصديرية لمنتج الزيتون.

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إنشاء مصنع تخليل بـ 4 ملايين جنيه .. بدء موسم جني الزيتون السيناوي والطلب العالمي يزداد
إنشاء مصنع تخليل بـ 4 ملايين جنيه .. بدء موسم جني الزيتون السيناوي والطلب العالمي يزداد
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