أول تصريح لأحمد العجوز عقب توليه مهمة مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي.. فيديو

أكد أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن توليه مهمة مدير الكرة مسئولية كبيرة، ويسعى للتكاتف لعبور الإسماعيلي إلي بر الأمان.
وقال "العجوز" في تصريح خاص عبر صفحة موقع "صدى البلد" : المسئولية صعبة، ولكن لايوجد صعوبة علي النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن اللاعبين قادرون علي تخطى الكبوة خلال المباريات القادمة.
يذكر أن أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءً ااستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري العام من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية،
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة فى ترتيب جدول الدوري العام.ً