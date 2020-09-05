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رياضة

أول تصريح لأحمد العجوز عقب توليه مهمة مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أكد  أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن توليه مهمة مدير الكرة مسئولية كبيرة، ويسعى للتكاتف لعبور الإسماعيلي إلي بر الأمان.


وقال "العجوز" في تصريح خاص عبر صفحة موقع "صدى البلد" : المسئولية صعبة، ولكن لايوجد صعوبة علي النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن اللاعبين قادرون علي تخطى الكبوة خلال المباريات القادمة.

يذكر أن أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءً ااستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري العام من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية، 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة فى ترتيب جدول الدوري العام.ً
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