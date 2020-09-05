رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية في حوار خاص لـ صدى البلد: لدينا ١٧ مليون أمي في محافظات الجمهورية وعلى رأسها المنيا.. ونستهدف من 400 -500 ألف فرد سنويا

_ رئيس هيئة محو الأمية: دور الجمعيات الأهلية لا يرتقي لطموح الدولة
"صدي البلد " في حوار مع الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
_ رئيس تعليم الكبار يشيد بدور الجامعات المصرية في مواجهة مشكلة الأمية
_ العمري: لدينا 17 مليون أمى ونستهدف تعليمهم تحقيقا لرؤية مصر 2030
- عاشور العمري: كل طالب جامعي مطالب بمحو أمية عدد من الاميين كشرط للحصول على المؤهل
_ الصعيد يحتل المرتبة الاولي في معدلات الامية والمنيا علي رأسهم
_ الرئيس السيسي داعم كبير لقضية محو الامية
- نستهدف عددا كبيرا من الاميين يترواح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف سنويًا
الأمية والتخلف وجهان لعملة واحدة، فالقضاء على الجهل يساعد الدولة المصرية على التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وطرحت مسألة محو الأمية كقضية عالمية تبنتها الدول كلها، والتوافق على حل وحيد هو تعميم التعليم الأساسي لسد منابع الأمية وتسهيل الإنطلاق للاستراتيجيات التنموية.
فخلال حوار شامل لـ «صدى البلد» مع الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار الذى تحدث باستفاضة كبيرة عن المشروع القومي لمحو الامية والقضاء على الجهل فإلى نص الحوار.
كم عدد الاميين بمصر وكيف يتم تحقيق رؤية مصر 2030؟
هناك 17 مليون أمي في مصر، بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق وأن الهيئة تستهدف عددا كبيرا سنويا يترواح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف سنويًا وان مشروع محو الأمية أمن قومي ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة ويوجد تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية وجهات أخرى لكي تكون مصر خالية من الامية تحقيقا لرؤية مصر 2030 .
ما طرق القضاء على الأمية التي تتبعها الهيئة العامة وما مدة فترة الدراسة ؟
القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.
حدثنا عن عدد الجامعات المشاركة بمشروع محو الامية والدور التي تقوم به ؟
وقعت الهيئة بروتوكول مع أكثر من 19 جامعة مصرية، وتقوم الجامعات بوضع شرط للتخرج بمحو امية 4 أشخاص وبعض الجامعات 8 اشخاص ليحصل الطالب علي شهادة التخرج .
ما الخطة القومية للهيئة للقضاء على أمية هذا العدد؟
هناك خطة 2030 والتى يتبناها رئيس الجمهورية ولكن نحن فى الهيئة نضع خطة للقضاء على أمية هؤلاء بعقد الكثير من البرتوكولات والمشاركة المجتمعية ويمكن هذا ضروري لحل قضية الامية في مصر خلال سنوات قليلة بالاضافة الي المشاركة القوية من الجامعات التي تلزم طلابها بمحو امية عدد من الاميين كشرط للحصول علي الشهادة الجامعية .
ما مصادر الأمية في مصر؟
هناك ثلاثة منابع رئيسية للأمية في مصر، الأول عدم التحاق الطفل بالتعليم، والمنبع الثاني هو التسرب من التعليم وخاصة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ووزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لغلق هذا المنبع، أما عن المنبع الثالث والأخير هو عدم التواصل مع المتحرر من التعليم بإهماله فيفقد ما تعلمه في محو الأمية.
هل هناك دور للجمعيات الاهلية وخاصة ان عددها كبير؟
للأسف طوال الفترة الماضية لم يكن للجمعيات الاهلية دور فى هذا الشأن، والجمعيات الاهلية دورها في حل مشكلة الأمية لا يرضي طموح الدولة.
هل بالفعل هناك نماذج استطاعت الالتحاق بكليات أو دراسات عليا؟
بالطبع سوف نكرم الكثير منهم في اليوم العالمي لمحو الامية و لن يتوقف هذا النجاح على هذه الشهادات بل هناك من وصل إلى درجة الدكتوراه.
وما أكثر المحافظات في نسب الأمية ؟
أولا، أوضح أن المحافظات الحدودية هي أقل المحافظات في نسب الأمية ، مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر وبورسعيد، وأكبر المحافظات في نسب الأمية هي محافظات الصعيد، وخصوصًا محافظة المنيا، حيث أن نسبة الأمية كبيرة.
تحتفل الهيئة العامة لـ محو الأمية و تعليم الكبار خلال ايام قليلة باليوم العربي لـ محو الأمية .. ماذا عن الاحتفال؟
تأتي احتفالية اليوم العربي لـ محو الأمية انطلاقًا من ريادة مصر التاريخية للأمة العربية لكونها الشقيقة الكبرى التي تسعى دوما نحو القيام بواجباتها تجاه وطننا العربي الحبيب، واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرق كل الأبواب المتاحة من أجل القضاء على الأمية وتمت دعوة جميع مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني للحضور وتنسيق الجهود من أجل الوقوف أمام خطر الأمية الداهم.