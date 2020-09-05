رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية في حوار خاص لـ صدى البلد: لدينا ١٧ مليون أمي في محافظات الجمهورية وعلى رأسها المنيا.. ونستهدف من 400 -500 ألف فرد سنويا

"صدي البلد " في حوار مع الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

"صدي البلد " في حوار مع الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

_ رئيس هيئة محو الأمية: دور الجمعيات الأهلية لا يرتقي لطموح الدولة

_ رئيس تعليم الكبار يشيد بدور الجامعات المصرية في مواجهة مشكلة الأمية

_ العمري: لدينا 17 مليون أمى ونستهدف تعليمهم تحقيقا لرؤية مصر 2030

- عاشور العمري: كل طالب جامعي مطالب بمحو أمية عدد من الاميين كشرط للحصول على المؤهل

_ الصعيد يحتل المرتبة الاولي في معدلات الامية والمنيا علي رأسهم

_ الرئيس السيسي داعم كبير لقضية محو الامية

- نستهدف عددا كبيرا من الاميين يترواح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف سنويًا









الأمية والتخلف وجهان لعملة واحدة، فالقضاء على الجهل يساعد الدولة المصرية على التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وطرحت مسألة محو الأمية كقضية عالمية تبنتها الدول كلها، والتوافق على حل وحيد هو تعميم التعليم الأساسي لسد منابع الأمية وتسهيل الإنطلاق للاستراتيجيات التنموية.

فخلال حوار شامل لـ «صدى البلد» مع الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار الذى تحدث باستفاضة كبيرة عن المشروع القومي لمحو الامية والقضاء على الجهل فإلى نص الحوار.





كم عدد الاميين بمصر وكيف يتم تحقيق رؤية مصر 2030؟





هناك 17 مليون أمي في مصر، بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق وأن الهيئة تستهدف عددا كبيرا سنويا يترواح ما بين 400 ألف إلى 500 ألف سنويًا وان مشروع محو الأمية أمن قومي ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة ويوجد تعاون مع جهات عدة في الدولة، منها التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية المحلية وجهات أخرى لكي تكون مصر خالية من الامية تحقيقا لرؤية مصر 2030 .





ما طرق القضاء على الأمية التي تتبعها الهيئة العامة وما مدة فترة الدراسة ؟





القضاء على الأمية يتم من خلال فتح فصول لمن لا يعرف القراءة والكتابة، ونستهدف فيها فئتين الأولى الذين لم يلتحقوا بالتعليم من الأصل، وتكون مدة الدراسة من 6 إلى 9 أشهر، والفئة الثانية، من تسربت من التعليم ولديها بعض مهارات القراءة والكتابة، وتكون مدة الدراسة لهم 3 أشهر فقط، لمحو أميتهم.









حدثنا عن عدد الجامعات المشاركة بمشروع محو الامية والدور التي تقوم به ؟





وقعت الهيئة بروتوكول مع أكثر من 19 جامعة مصرية، وتقوم الجامعات بوضع شرط للتخرج بمحو امية 4 أشخاص وبعض الجامعات 8 اشخاص ليحصل الطالب علي شهادة التخرج .





ما الخطة القومية للهيئة للقضاء على أمية هذا العدد؟

