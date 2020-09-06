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اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي، ليصل متوسط سعره لدي البنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-9-2020؛ نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، مصر إيران للتنمية، اتش اس بي سي، المصرف العربي الجولي، " نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان،  التجاري الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني" نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "كريدي أجريكول، مصر، الأهلي" نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني نحو 15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع.

وبلغ اعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الاستثمار العربي" نحو 15.82 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.


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