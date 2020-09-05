احذر هذا المكان في سيارتك يجلب لك الفيروسات والأمراض

الفترة الحالية تشهد انتشارا كبيرا وواسعا للفيروسات خصوصا فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 فيعيش علي الاسطح البلاستيكية والمعدنية لمدد طويلة تصل لأيام .
في هذا السياق قام مجموعة من العلماء البريطانيون بعمل دراسة علي السيارات و خصوصا الاماكن التي نقوم بمسها بشكل دوري مثل الشاشاتاللمسية وقد أجريت الدراسة على 10 سيارات مختلفة تتراوح بين سيارات عائلية، وسيارات فاخرة .
كتشفت الدراسة أن الشاشات اللمسية، وأزرار التحكم في النظام الصوتي هي أقذر الأسطح داخل السيارة ووجدت الدراسة أيضًا أن مستويات البكتيريا مرتفعة أيضًا على الدركسيون والفتيس .
أظهرت الدراسة ايضا أن مقصورات السيارات العائلية بشكل خاص أكثر امتلاءً بالجراثيم من الشاحنات والسيارات الأخرى لان يستخدمها الكثير من افراد العائلة بدون تعقيم لها او للأيدي قبل استخدامها لتبقي نظيفة .
لذلك يجب الحفاظ على نظافة السيارة وتعقيم الأسطح الداخلية باستمرار لسلامة كل من فيها، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا فكثرة لمس هذة الاماكن داخل السيارة يجعلها عرضة لأنتشار الفيروسات داخلها .