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أحرزنا هدفا في مرمى القنوات الإرهابية.. الأوقاف: مستمرون في افتتاح المساجد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:55 م
الاوقاف
الاوقاف
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هاني حسين
قال  جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن  مصر مستمرة في افتتاح المساجد على مدار 6 سنوات، مضيفا:"  3602 مسجد  تم إحلالهم وتجديدهم في 6 سنوات  بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه".

واضاف  جابر طايع  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء، وفي الإسكندرية وفي القاهرة تم افتتاح عدد من المساجد ".

 وتابع جابر طايع :"  القنوات المغرضة تريد ان  تنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد، ولكن الدولة المصرية مستمرة في افتتاح المساجد".

 واكمل جابر طايع :"  وتم إحراز هدف في مرمى القناة الإرهابية والمغرضة "، مضيفا:" تم بالأمس  افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية ".

واستطرد جابر طايع:" تم افتتاح 314 مسجدا بعد الإحلال والتجديد  في شهري سبتمبر وأكتوبر ، وهناك 121 مسجدا تم تجديدها على نفقة الأوقاف"، مضيفا:" هناك زوايا غير مرخصة وتم إنشائها بالمخالفة للقانون".
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