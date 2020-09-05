أحرزنا هدفا في مرمى القنوات الإرهابية.. الأوقاف: مستمرون في افتتاح المساجد

قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصر مستمرة في افتتاح المساجد على مدار 6 سنوات، مضيفا:" 3602 مسجد تم إحلالهم وتجديدهم في 6 سنوات بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه".





واضاف جابر طايع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء، وفي الإسكندرية وفي القاهرة تم افتتاح عدد من المساجد ".





وتابع جابر طايع :" القنوات المغرضة تريد ان تنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد، ولكن الدولة المصرية مستمرة في افتتاح المساجد".





واكمل جابر طايع :" وتم إحراز هدف في مرمى القناة الإرهابية والمغرضة "، مضيفا:" تم بالأمس افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية ".



