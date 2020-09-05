السعودية تعيد ترميم منزل "لورانس العرب" في ينبع

أعلنت وزارة السياحة السعودية أنها ستقوم بترميم منزل ضابط المخابرات البريطاني توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم "لورانس العرب" في ينبع، ليتم استعادة المنطقة كنقطة جذب سياحي.





وذكر موقع العربية نت نقلا عما نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية فقد عاش ضابط المخابرات البريطانية المستشار العسكري توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم "لورنس العرب"، في منزل قديم في ينبع، وهي إحدى محافظات المدينة المنورة في السعودية، والتي تقع على ساحل البحر الأحمر غرب البلاد، أثناء اندلاع الثورة العربية الكبرى عام 1915، عندما أصبح الميناء قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية التي تقاتل الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى





وذكر موقع العربية نت إن المنزل الذي كان يتألف من طابقين قد تحول إلى خراب لعدم تواجد أحد فيه منذ ان تركه الضابط البريطاني.





وبدوره، أوضح رئيس بلدية ينبع أحمد المحتوت أنه بحلول نهاية العام الجاري قد يكون المنزل جاهزًا لاستقبال السياح، كجزء من حملة أوسع للمملكة لجذب مزيد من الزوار الأجانب، على الرغم من قيود السفر بسبب فيروس كورونا.





وقال المحتوت : لقد انتهينا للتو من المرحلة الأولى من الترميم... يستمد المنزل قيمته من تاريخه، وكثير من السياح الأجانب يودون الوقوف في منزل ضابط المخابرات البريطاني.