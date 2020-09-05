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الإخوان دينهم الدولار.. البحوث الإسلامية: من يدعي هدم مصر للمساجد ليسوا من المصلين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:03 م
عبد الله النجار
عبد الله النجار
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هاني حسين
قال  عبد  الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن  الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامي مطلقا .

واضاف   عبد الله النجار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع اكثر ".

وأشار عبد الله النجار الى ان:"  من يدعي أن مصر تهدم المساجد؛ ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة".

 واكمل عبد الله النجار :" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع المنكر ".

 ولفت عبد الله النجار إلى أن : " الاخوان وعناصر الجماعات الارهابية  باعوا انفسهم للشيطان وهدم الدولة الاسلامية". 
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