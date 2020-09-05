الإخوان دينهم الدولار.. البحوث الإسلامية: من يدعي هدم مصر للمساجد ليسوا من المصلين

قال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامي مطلقا .





واضاف عبد الله النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع اكثر ".





وأشار عبد الله النجار الى ان:" من يدعي أن مصر تهدم المساجد؛ ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة".





واكمل عبد الله النجار :" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع المنكر ".





ولفت عبد الله النجار إلى أن : " الاخوان وعناصر الجماعات الارهابية باعوا انفسهم للشيطان وهدم الدولة الاسلامية".