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توك شو

السيدة بخيتة: الرئيس أول ما شافنى فى الشارع قال "هاتوا الحاجة دى"..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:27 م
الحاجة بخيتة
الحاجة بخيتة
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أسامة علي
كشفت السيدة بخيتة التى قابلها الرئيس عبد الفتاح السيسى امس ووجه بعلاجها تفاصيل لقائها معه.

وأوضحت السيدة خلال حديثها مع فضائية "اكسترا نيوز"،انها كانت بمنطقة الزهراء للحصول على علاج، وعند ذهابها لموقف السيارات، سمعت المارين بالشارع يقولون "الرئيس هنا"، لافتة إلى أنها عندما سمعت ما يقوله المواطنون حاولت مرور الشارع سريعا ولكنها تعثرت، الأمر الذي لفت نظر الرئيس عبد الفتاح السيسى لها وأمر من معه بإحضارها قائلا:" هاتوا الحجة دى".

وتابعت بخيتة قائلة:" الرئيس سألنى رايحه فين وإيه مشاكلك، وقولى على اللى انتى عايزاه انا الرئيس انتى مش عارفانى"، معقبة:" قلت للرئيس عارفاك وبتفرج عليك كل يوم وحاولت امشي قالي لأ استنى".

وأوضحت بخيته، أنه بمجرد وصولها المنزل بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر "شخصان" لتنفيذ كافة طلباتها وهو ما حدث بالفعل.
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