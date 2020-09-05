احلق دقنك وإلا هتدفع.. ماذا تعرف عن ضريبة اللحية في روسيا

أصبحت اللحى واحدة من أهم إكسسوارات الموضة للرجال في السنوات القليلة الماضية حتى يومنا هذا، حيث يقوم المشاهير والرياضيين والرجال المهتمين بالأناقة في جميع أنحاء العالم بزراعة شعر وجههم وتزيينه وتصفيفه ليلائم أحدث الاتجاهات، إلا أن ذلك لم يكن شائعا قبل 3 قرون بل كان إطلاق اللحية مخالفة تعرضك للضريبة.





في هذا اليوم تقريبًا من عام 1698، فرض القيصر بطرس الأول -المعروف باسم بطرس الأكبر- ضريبة على اللحية، حيث لم يكن الحاكم الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك -لقد فعل هنري السابع نفس الشيء - لكن المثير للاهتمام هو القصة وراء سبب بيتر لفرض الضريبة.





لم تكن روسيا مرتبطة جدًا بأوروبا، ولم يكن لديها قوة بحرية يمكنها فرض سلطتها على حدودها البحرية، على الرغم من أن روسيا كانت ضخمة كما ذكرت موسوعة "Britannica"، إلا أنها تخلفت عن الركب في السفن في وقت كانت فيه القوى الأوروبية، مثل إنجلترا والهولنديين، تستكشف وتستعمر الكرة الأرضية - وتؤثر على حدود بعضها البعض.





وبهدف التعلم من نجاحات الدول الأوروبية، أمضى بيتر الأول وقتًا خلال عامي 1697 و 1698 متجولًا في جميع أنحاء أوروبا ، متنكرًا في "السفارة الكبرى"، حيث سافر القيصر متخفيا باسم "الرقيب بيوتر ميخائيلوف".





ونظرًا لأن السفارة الكبرى تتكون من 250 شخصًا، بما في ذلك السفراء رفيعو المستوى، فقد تمكن من الاندماج وقضاء الوقت في التعرف على أوروبا بشكل مباشر -وفقًا للموسوعة- فقد أمضى أربعة أشهر في العمل في حوض بناء السفن لشركة الهند الشرقية الهولندية، حيث كان قادرًا على التعرف على ابتكارات بناء السفن في ذلك اليوم.





بعد ذلك، كتبت الموسوعة أنه "ذهب إلى بريطانيا العظمى، حيث واصل دراسته لبناء السفن، وعمل في حوض بناء السفن التابع للبحرية الملكية في ديبتفورد، وزار أيضًا المصانع، والترسانات، والمدارس، والمتاحف، بل وحضر جلسة للبرلمان".





عندما عاد من السفارة الكبرى ، شرع بيتر الأول في مشروع طموح لتحديث روسيا حتى تتمكن من التنافس مع القوى الأوروبية العظمى، حيث لعب دورًا حاسمًا في تغريب روسيا من خلال تغيير اقتصادها وحكومتها وثقافتها وشؤونها الدينية، حتى تمكنت روسيا من التوسع لتصبح واحدة من أقوى الدول في نصف الكرة الشرقي."





من بين إصلاحاته أنه قام بمراجعة التقويم الروسي، وأدخل تغييرات على طريقة كتابة اللغة الروسية، وغير الجيش تمامًا، حيث حاول جعل الروس يتخلون عن اللحى، مثل الأوروبيين الغربيين "المعاصرين" الذين التقى بهم في جولته.





بدأ بيتر الأول ممارسة خطته في منع اللحية بطريقة دراماتيكية تمامًا في حفل استقبال أقيم على شرفه بعد فترة وجيزة من عودته من أوروبا، حضره قائد الجيش، ونائبه المتكرر فيودور رومودانوفسكي، ومجموعة متنوعة من المساعدين والدبلوماسيين، فجأة، تحول مزاج الجمهور من الابتهاج إلى الرعب حيث قام بيتر بشكل غير متوقع بسحب ماكينة حلاقة ضخمة وشرع في حلق اللحى بنفسه من ضيوفه المذعورين.





وأعلن أن على جميع الرجال في روسيا أن يفقدوا لحاهم - وهي سياسة لا تحظى بشعبية على نطاق واسع مع الكثيرين بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي رفضت توجه الحاكم، مؤكدة أن اللحى الطويلة المتدفقة تُعتبر رمزًا للرجولة والنزاهة والتقوى وفقًا للمُثُل الأرثوذكسية.





في النهاية، خف موقف الحاكم، حيث اعتقد أنه يستطيع جني الأموال من أجل الدولة بأن يسمح للناس باختيار الاحتفاظ باللحي من خلال فرض ضريبة على اللحية: "بالنسبة للنبلاء والتجار ، يمكن أن تصل الضريبة إلى 100 روبل سنويًا؛ بالنسبة للعامة كان أقل بكثير - أقل من 1 كوبك.





وحصل الذين يدفعون الضريبة على رمز يشبه عملة معدنية مرسوم عليها لحية، الفضة للنبلاء والنحاس لعامة الناس، ظلت الضريبة سارية منذ ذلك الحين حتى تم إلغائها في عام 1772، مما أنهى أكثر أنظمة العالم طموحًا لشعر الوجه.