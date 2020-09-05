كم ستعيش.. آلة حاسبة جديدة تتنبأ بموعد وفاتك المحتمل.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو عن آلة حاسبة جديدة تتنبأ بموعد وفاتك المحتمل .





وأضاف الفيديو أن هذه الالة قد تبدو خرافة من افلام الخيال العلمي .





وأوضح الفيديو أن علماء من جامعة إيست أنجليا اخترعوا آلة حاسبة تسمي longevity وهي تدرس تأثير العوامل الطبيعية ونمط الحياة علي متوسط العمر المتوقع .





وتابع الفيديو أن عند استخدام الالة الحاسبة يدخل المستخدم بياناته ومن ضمن هذه المعلومات العمر والجنس واى ظروف صحية أوأمراض لدية.





واستكمل الفيديو أن الآلة بعد ذلك تكشف عن العمر المقدر بناء علي بيانات الاحصائيات الدولية لافتا إلى أن الآلة تستخدم سجلات صحية لأكثر من 11 ألف فرد لتحديد متوقع العمر المتوسط .





واكد علي ان الالة الحاسبة طورت قبل " فيروس كورونا " ويأمل الباحثون ان تكون الالة الحاسبة مفيدة للاطباء لمساعدة الناس علي اجراء تغييرات في نمط حياتهم لتحسين متوسط عمرهم المتوقع .





واشار الي ان الالة الحاسبة متاحة مجانا للجميع علي موقع "mylongevity.org".



