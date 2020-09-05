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أخبار العالم

لبنان لا يجوع.. زراعة أسطح المنازل البديل الشعبي للاستيراد وسط أزمة اقتصادية خانقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:23 م
زراعة أسطح المنازل
زراعة أسطح المنازل في لبنان
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قسم الخارجي
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية فى لبنان وارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية، أطلق قادة الرأي اللبنانيين حملة تدعو لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبقاء على قيد الحياة.


وبعد انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم وتوقف الرحلات الجوية والبحرية تسبب ذلك فى ركود اقتصادى للشعب البنانى، بالإضافة الى انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى والذى دمر المحلات والمنازل.

وبدأ لبنان الذي يشتهر بتقديم أشهى الأطعمة في العالم العربي يعاني من الجوع والفقر، حيث أغلقت المحلات والمتاجر الكبيرة بسبب النقص الشديد فى المواد الغذائية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، دعت مجموعة من السياسيين في لبنان إلى زراعة أسطح المنازل بمحاصيل متنوعة.

وتشهد الليرة اللبنانية انخفاض كبير يصل الى 80 % من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من نصف  عدد السكان.

وارتفعت نسبة الفقر منذ انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى نزوح 300 ألف مواطن، وبدأ العديد من السكان بالاعتماد على الوجبات التي يتم التبرع بها.

ومنذ سنوات طويلة لم تهتم الحكومات اللبنانية المتعاقبة بتدهور الزراعة حيث كانت تستورد 80% من الطعام والمواد الغذائية، لكن الاعتماد على الاستيراد لم يكون يمكن أن يستمر وخصوصا بعد زيارة التضخم الاقتصادى وانخفاض رواتب العاملين.

وعلى الرغم من أن لبنان تشتهر بزراعة الفاكهة والخضروات، إلا إنتاج القمح والمحاصيل الأساسية لا يكفى الاستهلاك المحلي.

وعبر جاد أندريه صاحب أحد المطاعم قائلا: "لقد أفسدنا الأمر بسبب الاعتماد على استيراد كل شيء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف جاد أندريه أن زراعة الحمص في المنزل أصبحت من الأساسيات الآن، بعد أن ارتفع سعر كيلو الحمص المكسيكي إلى ثلاث أضعاف.
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