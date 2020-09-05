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محافظات

رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:34 م
أعمال الرصف وتطوير
أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف
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احمد علي
تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى في محافظة الغربية الاعمال الجاريه لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمنطقه الجمهوريه والتي تعتبر من اهم المناطق السكانيه عبارة عن أعمال احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وربط خطوط مياه الشرب .


وتشمل أعمال الصرف الصحي بالمنطقه عمليات احلال وتجديد الخطوط من قطر 8 بوصه الى قطر 16 بوصه لاستيعاب الكثافه السكانيه الكبيره وانهاء مشاكل الصرف المتكرر بالمنطقه كما انه تم عمل خطين جديدين لمياه الشرب احدهما قطر 8 بوصه والاخر قطر 12 بوصه على جوانب شارع الجمهوريه الرئيسي لتغذية المنطقه بالكامل كما تم عمل خطوط فرعيه جديده بقطر 6 بوصه ويتم حاليا اعمال الربط بغرف المحابس.


وأكد رئيس المدينة ان شارع الجمهوريه سيتم رصفه بمجرد الإنتهاء من الاعمال الجاريه لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بطول يتجاوز 1 كيلو متر.
رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية
رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية
رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية
رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية
رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية
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