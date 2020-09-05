رئيس مدينة المحلة يباشر أعمال الرصف وتطوير شبكات المياه والصرف بمنطقة الجمهورية

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى في محافظة الغربية الاعمال الجاريه لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمنطقه الجمهوريه والتي تعتبر من اهم المناطق السكانيه عبارة عن أعمال احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي وربط خطوط مياه الشرب .









وتشمل أعمال الصرف الصحي بالمنطقه عمليات احلال وتجديد الخطوط من قطر 8 بوصه الى قطر 16 بوصه لاستيعاب الكثافه السكانيه الكبيره وانهاء مشاكل الصرف المتكرر بالمنطقه كما انه تم عمل خطين جديدين لمياه الشرب احدهما قطر 8 بوصه والاخر قطر 12 بوصه على جوانب شارع الجمهوريه الرئيسي لتغذية المنطقه بالكامل كما تم عمل خطوط فرعيه جديده بقطر 6 بوصه ويتم حاليا اعمال الربط بغرف المحابس.







