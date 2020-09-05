أحداث سبتمبر.. مصطفى بكري يكشف كواليس اعتقاله في عهد الرئيس السادات

قال الكاتب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إنه أثناء أحداث 5 سبتمبر فى عهد الرئيس السادات كان متواجدا في القاهرة و تفاجأ بوجود إسمه في الجريدة رقم 176 من 1536من ضمن الافراد الذين صدر قرار بإعتقالهم، مكملا أن أمن الدولة ذهبوا إلي بيته و أخذوا والده و أخوته ليتعرفوا علي مكانه.









وأكد بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن علي قناة الحدث اليوم، أنهم تتبعوا والدته و اخوه محمود ليتوصلوا إليه و تم إعتقاله و إعتقال أخيه محمود في سجن طره، مشيرا إلى أن الوضع في السجن كان مأساويا فلم يسمح لهم بالخروج خارج الزنزانة لمدة 23 ساعة و نصف و لا يخرجوا سوي من أجل قضاء الحاجة فقط.









وأوضح عضو مجلس النواب، أنه طلب من زملائه الإضراب عن الطعام لذلك نقلوه إلى سجن التأديب ووضعوه في زنزانة متر في متر و نصف مظلمة بلا ماء لدرجة أن جسمه هزل و إنخفض وزنه بمقدار 22كيلو في تلك الفترة.







