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توك شو

أحداث سبتمبر.. مصطفى بكري يكشف كواليس اعتقاله في عهد الرئيس السادات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:53 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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قسم توك شو
قال الكاتب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إنه أثناء أحداث 5 سبتمبر فى عهد الرئيس السادات كان متواجدا في القاهرة و تفاجأ بوجود إسمه في الجريدة رقم 176 من 1536من ضمن الافراد الذين صدر قرار بإعتقالهم، مكملا أن أمن الدولة ذهبوا إلي بيته و أخذوا والده و أخوته ليتعرفوا علي مكانه.  


وأكد بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن علي قناة الحدث اليوم، أنهم تتبعوا والدته و اخوه محمود ليتوصلوا إليه و تم إعتقاله و إعتقال أخيه محمود في سجن طره، مشيرا إلى أن الوضع في السجن كان مأساويا فلم يسمح لهم بالخروج خارج الزنزانة لمدة 23 ساعة و نصف و لا يخرجوا سوي من أجل قضاء الحاجة فقط.


وأوضح عضو مجلس النواب، أنه طلب من زملائه الإضراب عن الطعام لذلك نقلوه إلى سجن التأديب ووضعوه في زنزانة متر في متر و نصف مظلمة بلا ماء لدرجة أن جسمه هزل و إنخفض وزنه بمقدار 22كيلو في تلك الفترة.     


ونوه إلى أن هناك درس يجب علينا تعلمه من أحداث 5 سبتمبر و هو إحترام الحاكم للرأي و الرأي الأخر و هذا ما يقوم به الرئيس السيسي في الفترة الحالية.
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