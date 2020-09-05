AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسام موافي: كثير من البشر لديهم رضاء نفسي ولا يملكون شيئا.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:49 م
حسام موافي
حسام موافي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ، إن هناك الكثير من البشر يمتلكون كل شيء، ولكنهم غير راضين عن حياتهم.

وأضاف حسام موافي، خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج "باب الخلق" المذاع علي قناه النهار ، أن هناك الكثير من البشر لديهم رضاء نفسي، ولا يملكون شىيئا.

وأوضح حسام موافي، أن الرضا بما هو لديك؛ يؤدى إلى الاستقرار النفسي، مؤكدا أن الأرض لا يمكن أن تكون جنة.

وأشار إلى أن الله- جل وعلا- ذكر الحرية في جميع صفحات القرآن، لافتا الي أن الناس يجب أن تتعلم كيفية الحوار .

واكمل : والدتي قامت بتربيتنا بالنظرة وابي قام بتربيتنا على الحوار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمل جديد.. تقنية الإيكمو سلاح جديد في علاج مرضى كورونا.. فيديو

جامعة القاهرة تكذب الديلي ميل: لم نجر تجارب على لقاح MMR لعلاج كورونا

بعد أنباء عن إصابة شقيقة زينة به.. أنواع نزيف المخ وكيفية التعامل معه.. فيديو

طبيب الغلابة قبل وفاته: أبويا باع ما يملكه لأكون طبيب الفقراء.. والمرضى: كان بيراعي ربنا

ترشيحاتنا

السيدة بخيتة: الرئيس أول ما شافنى فى الشارع قال "هاتوا الحاجة دى"..فيديو

لادا جرانتا lada granta 2021 المانيوال والأوتوماتيك .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور

النيابة تستمع لأقوال سكرتيرة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش

الثانية بعد السودان.. دولة عربية تتعرض لفيضانات شديدة

الداخلية: إغلاق طريق قنا سفاجا بسبب الأتربة والعواصف

شاهد| ضبط وفحص 11611 عنصرا إجراميا في حملات أمنية بشهر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز القصير.. زوجة مصطفى فهمي بإطلالة جذابة على البحر

انتبه.. علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا

لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور