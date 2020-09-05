حسام موافي: كثير من البشر لديهم رضاء نفسي ولا يملكون شيئا.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ، إن هناك الكثير من البشر يمتلكون كل شيء، ولكنهم غير راضين عن حياتهم.





وأضاف حسام موافي ، خلال مداخلة هاتفية له ، في برنامج "باب الخلق" المذاع علي قناه النهار ، أن هناك الكثير من البشر لديهم رضاء نفسي ، ولا يملكون شىيئا.





، أن الرضا بما هو لديك؛ يؤدى إلى الاستقرار النفسي ، مؤكدا أن الأرض لا يمكن أن تكون جنة. وأوضح حسام موافي إلى





وأشار إلى أن الله- جل وعلا- ذكر الحرية في جميع صفحات القرآن، لافتا الي أن الناس يجب أن تتعلم كيفية الحوار .



