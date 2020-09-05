حسام موافي: كثير من البشر لديهم رضاء نفسي ولا يملكون شيئا.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ، إن هناك الكثير من البشر يمتلكون كل شيء، ولكنهم غير راضين عن حياتهم.
وأضاف حسام موافي، خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج "باب الخلق" المذاع علي قناه النهار ، أن هناك الكثير من البشر لديهم رضاء نفسي، ولا يملكون شىيئا.
وأوضح حسام موافي، أن الرضا بما هو لديك؛ يؤدى إلى الاستقرار النفسي، مؤكدا أن الأرض لا يمكن أن تكون جنة.
وأشار إلى أن الله- جل وعلا- ذكر الحرية في جميع صفحات القرآن، لافتا الي أن الناس يجب أن تتعلم كيفية الحوار .
واكمل : والدتي قامت بتربيتنا بالنظرة وابي قام بتربيتنا على الحوار .